Da wir an dieser Stelle kulturelle Gebräuche allerstrengstens beaufsichtigen, haben wir uns natürlich gefreut, als uns die Botschaft erreichte: Kim Kardashian heiratet den Rapper Kanye West in Florenz! Das ist auch deshalb eine gute Nachricht, weil es zuvor einige Verwirrung gegeben hat. Darüber, ob auf der Gästeliste wirklich 1.600 Leute stehen (Nein). Ob die Zeremonie in Kim Kardashians Reality-Soap Keeping up with the Kardashians übertragen werde (Echt, sorry: nein). Und ihre 21,2 Millionen Twitterfans beruhigte Kardashian vorab mit den Worten: "Wir sind noch nicht verheiratet!" Woraufhin 21,2 Millionen Twitterfans erleichtert seufzten (Puh).



Nun muss man wissen, dass Kim Kardashian vornehmlich dafür berühmt ist, Kim Kardashian zu sein und dass so etwas ja wie von selbst als Provokation gilt – zumal in einer Gegend wie Deutschland, das sich ganz der protestantischen Arbeitsethik verpflichtet fühlt und deswegen selbst heimische Gratisberühmtheiten gehorsamst zur "Schmuckdesignerin" oder "Moderatorin" befördert. Kim Kardashians Inselbegabung indes liegt wohl tatsächlich im Ressort Hochzeit und Trennung. Gefühlt hat sie schon 19 Mal geheiratet und sich 27 Mal scheiden lassen, und in Bosheit talentierte Buchmacher rechnen angeblich schon die Scheidungswahrscheinlichkeit dieser Ehe aus.



Das finden wir sehr gemein, weil wir wissen, dass der Schlüssel zu einer guten Ehe eine gute Hochzeitsparty ist, und da gibt es bekanntlich einiges zu beachten. Zum Beispiel sollten grundsätzlich keine gereimten Glückwunschverse vorgetragen werden, auch wenn Rapper zugegen sind. Keine lustig gemeinten Spiele, wie etwa das pantomimische Nachstellen unglücklich ins Internet gelangter Sexvideos. Und obwohl Kardashian und West kürzlich feuchtfröhliche Erfahrungen auf einem Zweirad gesammelt haben, sollte die Hochzeitsgesellschaft auf Bierbikeausflüge verzichten, um nicht zur brühwurstgesichtigen Zumutung zu werden. Und es gibt laut Wettervorhersage 29 Grad in der Toskana: Eisskulpturen also sollten sie sich, trotz romantisch lädiertem Gemüt, sparen.



Als Geschenk eignen sich bodenständige Utensilien: ein Pürierstab, Felgenpflege, gutes Olivenöl und auch das Windjackenset von Eduscho, denn welch schöneres Kompliment könnten sich Braut und Bräutigam machen als: "Selbst die würde ich mit dir gemeinsam tragen"? Da kann nichts mehr schiefgehen! Und am Schluss müssen Kim und Kanye in einer Kutsche knirschend auf sämtlichen Kieswegen in Klorenz davonfahren. Wobei wir jetzt nur deshalb so hemmungslos auf K herumalliterieren, damit uns hinterher niemand unterstellen kann, dass uns das Eheglück dieser Weltberühmtheiten eigentlich am Ardashian vorbeigeht.