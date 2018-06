Wohnserie Freunde von Freunden Jenseits von Hollywood

Über eine alte Steintreppe, vorbei an blühenden Bäumen und trockenen Kakteen, gelangt die Filmemacherin Alexa Karolinski zur Tür ihres einstöckigen Hauses. Umgeben ist es von einem wilden Garten, in dem man schnell vergessen könnte, wie nah die Metropole Los Angeles ist – wäre da nicht das unübersehbare Hollywood-Schild in der Ferne. Seit sie mit ihrem Mann Basil Katz von New York an die Westküste gezogen ist, arbeitet die gebürtige Berlinerin meist hier, in ihrem Idyll. Mehr über Alexa Karolinski lesen Sie bei Freunde von Freunden.