Wohnserie Freunde von Freunden Stilvoll leben mit Pfau

Tannengrüne Wände und Blick ins Laub: So sieht diskreter Luxus in London aus. Als Duncan Campbell vor sieben Jahren sein Apartment in Camden bezog, war es noch eine Baustelle. Heute steckt die Wohnung, in der er mit seiner Geschäftspartnerin Charlotte Rey auch arbeitet, voll schöner Details: Mustertapete im Badezimmer, ein ausgestopfter Pfau auf der Antik-Kommode und eine bunte Bildersammlung. Nur eines vermissen die zwei Kreativen: Einen guten Kaffeeladen in der Nachbarschaft. Mehr über die Projekte des Duos erfahren Sie bei Freunde von Freunden.