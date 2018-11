Ehe ein Text im ZEITmagazin oder in der ZEIT gedruckt wird oder bei ZEIT ONLINE erscheint, kommt er ins Korrektorat. Dort wartet unter anderem Oliver Voß auf ihn, der strengste aller Korrekturleser. Diese Kolumne will Sie an seinem Sprachwissen teilhaben lassen: Wir zeigen Ihnen jede Woche eine Textstelle, die in unseren Augen völlig korrekt war. Und die dann trotzdem von Oliver Voß an einer kritischen Stelle mit einer Notiz versehen wurde.

Sein fünfter Fall





(In der deutsch-französischen Ausgabe des ZEITmagazins vergleicht Elisabeth Raether das kulinarische Phänomen der Wurstliebe in den beiden Ländern.)

Im Gegensatz zu dem, was deutsche Sterneköche und ihre PR-Büros uns weismachen wollen, hat die traditionelle deutsche Küche nicht viel zu bieten. Das ist nicht schlimm, das gilt für die meisten Länderküchen: Sie begeistern nicht, sie ernähren. Es geht nicht mal wieder um den deutschen Minderwertigkeitskomplex. Niemand unterstellt einem Franzosen Selbsthass, der zugibt, dass französische Flugkapitäne praktisch kein Englisch können. Machen wir uns nichts vor: Deutsche Rezepturen haben einen kleinen Beitrag zum kulinarischen Fortschritt der Menschheit geleistet.

Die Wurst aber gehört unbedingt dazu.