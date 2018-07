New York "Entweder Superstar oder Versager"

ZEITmagazin ONLINE: Mister Altman, Sie sind seit 23 Jahren Psychoanalytiker in New York. Was einem Besucher auffällt: Die meisten Menschen in den Straßen tragen Kopfhörer und sprechen vor sich hin. Ist das nicht verstörend?

Neil Altman: In gewisser Weise reden die New Yorker mit sich selbst. Wenn ich diese ganzen redenden Leute sehe, frage ich mich, was früher mit den Milliarden von Worten passiert wäre. Vor 30 Jahren wären sie nicht ausgesprochen worden. Was sind das also für Worte, die wir früher nicht gebraucht haben?

Neil Altman auf dem Balkon seiner Praxis an der Upper West Side © Rabea Weihser für ZEIT ONLINE

ZEITmagazin ONLINE: Was glauben Sie? Wozu werden sie ausgesprochen?

Altman: Damit die Menschen sich nicht allein fühlen, nicht allein mit sich sind.

ZEITmagazin ONLINE: In Europa gilt die Aufmerksamkeit neuen psychischen Krankheiten, die durch die Digitalisierung entstehen. Haben Sie in New York Ähnliches beobachtet?

Altman: Ja, das Versenden von SMS ist das beste Beispiel. SMS dienen nur dem Zweck, nicht allein zu sein. Im Grunde sind Menschen heute nie mehr allein. Es gibt in unserer Kultur keinen Raum mehr, das Gefühl von Leere zu akzeptieren. Die Menschen bemühen sich immer weiter, sich mit anderen Menschen über irgendwelche Geräte zu verbinden. Aber die Frage ist, welche Qualität dieses Zusammensein mit anderen hat.

ZEITmagazin ONLINE: Ist das größte Problem der Menschen in dieser Stadt, dass sie nicht mehr mit sich selbst umgehen können?

Neil Altman ist seit 23 Jahren praktizierender Psychoanalytiker in New York. Nebenbei arbeitet er regelmäßig in Indien. Er betreibt ein Blog, in dem er aktuelle Themen aus psychoanalytischer Sicht kommentiert. Altman ist Autor des 1995 erschienenen Buches The Analyst in the Inner City: Race, Class, and Culture through a Psychoanalytic Lens. Im Dezember 2014 soll sein neues Buch über Psychoanalyse in beschleunigten Gesellschaften und einer globalisierten Welt erscheinen.

Altman: Ich möchte es nicht das größte Problem unserer Zeit nennen. Aber es stimmt schon, die Menschen fliehen vor sich selbst und jagen etwas: Geld, Schönheit, was auch immer. Und je weiter oben in der Gesellschaft, desto wahrscheinlicher sind sie Sklaven ihrer Sehnsüchte.

Die Leute in diesen Tretmühlen wollen irgendwohin, an die Spitze, aber sie wissen unterbewusst, dass ihre tiefsten Bedürfnisse gar nicht erfüllt werden, wenn sie dort ankommen.

ZEITmagazin ONLINE: Gilt New York also zu Recht als der neurotischste Ort der Welt?

Altman: Ich glaube, niemand in New York benutzt noch den Begriff Neurosen. Er kommt aus der Psychoanalyse, die nicht mehr sehr geläufig ist. In New York gibt es wahrscheinlich mehr Menschen, die an Geister glauben, als an Psychoanalyse.

ZEITmagazin ONLINE: Das Bild, dass uns in Literatur, Medien und Filmen vermittelt wird – gewissermaßen Woody Allens New York – sieht anders aus. Kaum eine Stadt auf der Welt umgibt solch ein Mythos.

Altman: Es mag sein, dass die Menschen durch Bücher oder Filme glauben, New York zu kennen. Aber es gibt sehr, sehr viele New Yorks. Die meisten Filme zeigen eine kleine Welt innerhalb der Stadt. Es geht da um das New York der Upper Class. Weniger beispielsweise um die South Bronx, wie sie in Precious dargestellt wird.

ZEITmagazin ONLINE: Gerade ist die dritte Staffel der Serie Girls zu Ende gegangen. Was erzählt sie über die New Yorker Psyche?

Altman: Ist Girls so spezifisch für New York? Ich verstehe die Serie als Protest gegen die Glamourisierung im Fernsehen, als den Versuch, die Gewöhnlichkeit der Menschen abzubilden.

ZEITmagazin ONLINE: Eine Antwort auf Sex And The City?

Altman: Die meisten Angehörigen der New Yorker Upper-Middle-Class, die sich vielleicht mit Sarah Jessica Parker identifiziert haben, können mit Lena Dunhams Darstellung von Weiblichkeit nichts anfangen. Sex And The City war nicht unbedingt Avantgarde, aber die Serie hatte eine kulturelle Vorreiterrolle, indem sie Frauen als sexuelle Subjekte zeigte. Sie war zugleich konservativ, weil die Charaktere sehr materialistische Wertvorstellungen hatten. Frauen hatten sexuelle Macht, Männer waren eher mitleiderregend. Girls ist eine Reaktion auf die extreme Konkurrenzsituation, die Schönste, Schlauste, Attraktivste sein zu müssen. Girls sagt: Das ist nicht das echte Leben.

ZEITmagazin ONLINE: Wie ist das echte Leben?

Altman: Der Song Creep von Radiohead wäre die Hymne für wahrscheinlich 99 Prozent der Menschen da draußen: "What the hell am I doing here? I don't belong here." Die meisten fühlen sich insgeheim wie Verlierer. Girls gibt ihnen eine Stimme: Sex ist peinlich und stümperhaft und du machst alles falsch und du bist nicht schön, sondern fett, oder du fühlst dich zumindest fett. So sieht für viele Menschen die Wirklichkeit aus. Girls ist insofern typisch für die New Yorker Kultur – ein Ausdruck des Nachdenkens und einer kritischen Haltung gegenüber der Norm.

ZEITmagazin ONLINE: Und die Norm lautet: Survival of the fittest? Da bleiben viele auf der Strecke.

Altman: Der Soziologe Elliott Currie hat ein Buch mit dem Titel The Road to Whatever geschrieben. Whatever im Sinne von egal. Warum ist so vielen Jugendlichen alles egal? Sie zerstören sich selbst und es ist ihnen gleichgültig. Warum ist das so? Wenn man nicht ganz oben landet, hat man versagt. Es ist ein harter Wettbewerb, an die zwei besten Universitäten der USA zu kommen. Alle, die es nicht schaffen, fühlen sich wie Verlierer. Dazu führen die Medien ständig Superstars vor. Es gibt diese Reality-Shows, in denen Leute gefeuert werden, gewinnen oder verlieren. In der Wirklichkeit geben die Leute sehr schnell auf. Das bedingt einige der neuen Neurosen New Yorks: Das Gefühl, entweder ein Superstar oder ein Versager zu sein.

ZEITmagazin ONLINE: Wie steht es um das Beziehungsleben der New Yorker? Ist der Dating-Wahnsinn, den wir zum Beispiel aus Sex And The City kennen, real?

Altman: Wenn ich Leute nach der Anzahl der Dates in den vergangenen sechs Monaten frage, geben einige 50 oder 100 oder mehr an. 'Wie viele haben Sie für die kommende Woche geplant?' – 'Fünf'. Die Idee, dass jeder seinen Partner aussuchen kann, hat dazu geführt, dass die Leute übertrieben perfektionistisch geworden sind. Niemand ist ganz richtig so, wie er ist. Also gehen die Leute ständig zu einer Art Vorsprechen und wollen sich von ihrer besten Seite zeigen. Das ist schrecklich für das Selbstwertgefühl der Menschen.

ZEITmagazin ONLINE: Welche Rolle spielt die Suche nach schnellem Sex dabei?

Altman: Die meisten Menschen suchen nach dem richtigen Partner. Ich glaube, unter Männern ist es verbreitet, zu behaupten, sie wollten nur Spaß. Während Frauen wahrscheinlich eher sagen würden, dass sie eine tiefere Beziehung eingehen wollen. Aber im Allgemeinen suchen auch Männer nach bedeutungsvollen Beziehungen. Sie geben es nur nicht zu, weil es einem maskulinen Ideal entspricht, unabhängig zu sein. Außerdem bekommen die New Yorker immer später Kinder. Sie schieben es auf, bis es zu einem Problem wird. Bei Frauen, die auf die 40 zugehen, wird dann natürlich das Dating angespannter.

ZEITmagazin ONLINE: Das ist in Europa nicht anders. Haben die New Yorker tatsächlich andere Probleme als die Bewohner anderer Metropolen?

Altman: Ich denke, in New York, San Francisco und Los Angeles ist der Wettbewerb härter als anderswo. In Italien und Spanien beispielsweise nehmen sich die Menschen Zeit, das Leben zu genießen, wie es New Yorker nicht tun. In Rom essen sie langsam, sie schlürfen ihren Wein und ihren Kaffee. Die Europäer trinken leckere kleine Espressi. Die New Yorker trinken Grande Starbucks. Das sagt doch alles. Hier müssen sie ihr Leben auf die Reihe kriegen. In Europa geht es um die Freude am Geschmack. Das gefällt mir besser.