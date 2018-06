Unter Aufbietung aller dramatischen Satzzeichen müssen wir sagen: Dies ist die Woche der – Abrechnung!? Es ist die Woche der Desillusionierung, die Woche der verlorenen Gewissheiten; es ist die Woche der geistig-moralischen Erschütterung und insgesamt die Woche, in der selbst wir, die wir sonst von hochdroben die Realität überblicken, bemerken mussten, dass unser Elfenbeinturm nur eine schäbige Gartenlaube ist.

Das halten wir ohne Untertreibung für einen ziemlichen Hammer, wie wir hin- und hergeworfen werden zwischen den Zeitläuften und der stürmischen Gegenwart, alles schwankt, auf nichts kann man sich mehr verlassen.



Zuerst, daran müssen wir noch mal erinnern, hat die deutsche Nationalmannschaft die Fußballweltmeisterschaft gewonnen. Ja, wer hätte das gedacht! Da waren wir schon drauf und dran, das mit Willy Brandts Kniefall in Warschau oder mindestens mit Helmut Kohls Handschlag in Verdun zu vergleichen. Aber dann hat das die Welt schon geschrieben, und plötzlich mochten wir nicht mehr hinterherorgeln, weil wir kaum noch feierlich gestimmt waren, als sich die 23 neuen Volkshelden bückten und was mit Gauchos sangen und sich gar nicht heldenhaft verhielten, sondern wie gerade eben erwachsene Fußballer, was sie, bei Lichte besehen, ja tatsächlich sind.

Da ahnten wir bereits, dass dies die Woche der unbequemen Wahrheiten werden wird, von denen ja sonst nur Buchautoren reden, die mit S, und Parteien, die mit A anfangen, und da wird uns sonst immer kurz schlecht. Aber dann kam aus einem Fernsehsender, der mit Z anfängt, obendrein die Nachricht: Claus Kleber ist gar nicht beliebter als Peter Klöppel! Da hatte unser Weltbild den nächsten Totalschaden. Das ZDF hatte nämlich geschummelt in der Sendung, die Deutschlands Beste heißt. Die vollkommene Schwarzliste können wir aus dramaturgischen Gründen nicht abdrucken, aber es kam einiges ans Licht, auch was Franz Beckenbauer betrifft, Helene Fischer und die Böhsen Onkelz.



Und wir wussten plötzlich: Man darf die Realität nicht denen überlassen, die sie glauben. Weswegen wir den Rest dieser fürchterlich irritierenden Woche damit zubrachten, weitere unbequeme Wahrheiten für die Welt zu recherchieren, die sich nun warm anziehen muss:

1) Die Elitepartner-Frau, die Ihnen heute morgen vom Bushaltestellenplakat so schöne Augen gemacht hat, heißt gar nicht Charlotte, ist keine 22-jährige Chirurgin, sondern seit drei Jahren verheiratet mit einem Kerl namens Rolf. Sie haben gerade ein Haus gebaut.

2) Tony Marshall und Roberto Blanco sind eine Person.

3) Es gibt nicht "ein Rudi Völler", sondern laut Telefonbuch mindestens sechs. (Insofern müssen wir uns hier leider korrigieren.)

4) "Vielen Dank für den Hinweis" bedeutet in Wirklichkeit "Leck mich am Arsch".

5) Die meisten Bücher der Edition Suhrkamp werden nur gekauft, aber nie gelesen.

6) Richard David Precht plant laut "Kreisen" ein 14-bändiges Lebenswerk, weil sein Leben doppelt so cool ist wie das von Karl Ove Knausgård (7 Bände). Vorläufiger Arbeitstitel: Prechthaben.

7) Wir sind nicht Weltmeister. Sondern gar nichts. Echt sorry Leute.



8) Die Zukunft des Journalismus ist der Labradorwelpe Bob aus Arkansas. Er kann gleichzeitig twittern und Algorithmen programmieren, die ganze Kolumnen binnen weniger Sekunden herstellen, unter anderem auch diese.