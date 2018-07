Kürzlich hat der Comicverlag Marvel verkündet, sein Superheld Thor werde künftig eine Frau sein. "Nicht She-Thor. Auch nicht Lady Thor. Und nicht Thorita. Sondern THOR. Der THOR des Marvel-Universums", räumte der Verlag alle Zweifel aus. Grantler halten das für einen Marketingtrick. Aber die Wahrheit ist: Es war Thors Wunsch, zur Frau werden. Lesen Sie selbst ...

Thor und sein Vater Odin sitzen in Gladsheim, ihrem Hauptpalast in Asgard, am Feuer. Odin, auf dessen Schultern die weisen Raben Hugin und Munin hocken, hat Papiere vor sich ausgebreitet. Thor schaut ihn ängstlich an.



Thor: "Papa?"

Odin: "Sohn, bitte, du siehst doch, ich muss die Steuererklärung fertig machen."

Thor: "Papa, ich muss dir was sagen ..."

Odin: "Wie viele Unwetter wurden im dritten Quartal bei dir bestellt?"

Thor: "So um die zehntausend. Papa, ich ..."

Odin: "Hast du die Quittungen noch? (murmelt) Ob ich den Palast in Valaskjalf als Zweitwohnsitz anmelden kann? Dann könnte ich es mir leisten, dass Hugin und Munin nicht mehr schwarz arbei..."

Thor: "Papa!"

Odin: "Thor, muss das jetzt sein? Was gibt es denn so Dringendes?"

Thor: "Ich will eine Frau werden."

Odins Blick wird starr. Hugin und Munin flattern entsetzt auf. Papiere fliegen durcheinander.

Odin: "Eine FRAU?"

Thor: "Ja, Papa, ich ..."

Odin (entgeistert): "Du bist wohl verrückt geworden! Das kommt überhaupt nicht infrage!"

Thor: "Doch, Papa. Ich habe es satt. Jahrzehntelang haben die von Marvel mit mir gemacht, was sie wollten. Ich musste mich in meiner Zweitidentität als gehbehinderter Arzt auf der Erde rumschlagen! Das war so demütigend. Jetzt will ich endlich selber bestimmen, wer ich bin!"

Odin: "Sohn, du weißt, ich habe nichts gegen Frauen, ich kenne und schätze sogar einige. Aber was werden die Nachbarn sagen?"

Thor: "Sie müssen sich halt dran gewöhnen. Du kennst doch meinen Kollegen Spiderman? Der hieß im wirklichen Leben immer Peter Parker. Jetzt ist er ein schwarzer Latino und heißt Miles Morales! The Green Lantern hat neulich mit einem Mann geknutscht! Ms. Marvel ist seit Neuestem Muslimin! Und was bin ich? Ein 52-jähriger weißer Mann, der den Hammer schwingt! Ich bin doch total von gestern, Papa! Bald tauge ich nur noch als Maskottchen der Republikaner!"

Odin (verzweifelt): "Und Wagner? Eine Frau … Was wird Richard nur dazu sagen?"

Thor: "Papa! Ich will endlich raus aus diesem Schläger-Image! Ich will Kleider tragen! Und Lippenstift! Ich möchte, dass Mädchen meine Comics lesen! Nicht diese Jungs mit ihren schmutzigen Fingern, mit denen sie beim Lesen dauernd in der Nase popeln. Ich halt das nicht mehr aus ..." (schluchzt)

Odin: "Sohn, haben deine Mutter und ich etwas falsch gemacht? Hätten wir dir die Haare doch kurz schneiden sollen?"

Thor: "Ach Papa ... In Deutschland tragen sogar Rechtsradikale T-Shirts mit meinem Namen!"

Odin (zu sich): "Noch mal mit einem Anwalt sprechen, wie es mit der Schadensersatzklage gegen Thor Steinar wegen unrechtmäßigen Gebrauchs unseres Namens steht ... Mit dem Geld könnte ich dann das Dach der Walhalla ... (greift wieder zu den Papieren) Aber wenn du eine Frau bist, kann ich denn dann deinen Hammer überhaupt noch als Betriebskosten absetzen?"

Thor: "Bestimmt, Papa."

Odin: "Und wer wird dich im nächsten Kinofilm spielen?"

Thor: "Wahrscheinlich Angelina Jolie."

Odin: "Angelina Jo... Ähem, wird die denn ... Also meinst du, die würde ... Also könnte die vielleicht mal, nur mal kurz, natürlich, hier vielleicht, du weißt schon, vorbeischauen oder so?

Thor: "Ich denke ja."

Odin: "Komm in meine Arme, Tochter!"