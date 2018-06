Hier nun eine kurze Nachrichtenzusammenfassung zum ersten Geburtstag von George of Cambridge. Um 16:24 Uhr Ortszeit wird der erste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate in London seinen ersten Geburtstag begehen. Diesen wichtigen Tag wird der junge Thronfolger im Kensington Palast verbringen, wo seine Eltern ihm zu Ehren ein Fest unter dem Motto "Afrika" veranstalten. Zwei Tage zuvor hatte George schon eine Party im Hause von Kates Eltern Carole und Michael Middelton gegeben, das Thema war "Peter Rabbit". Der Hase Peter Rabbit ist eine Figur der britischen Kinderbuchautorin Beatrix Potter. Beobachter loben die Wahl der beiden Partymottos. Damit beweise der junge Prinz Heimatverbundenheit und globalen Anspruch.



Schon zuvor hatte sein Vater in einen Interview erklärt, George sei für ihn das schönste und beste Baby der Welt. Zu seinem Geburtstag wurde eine Fünf-Pfund-Sondermünze geprägt. Bei einem Besuch der Schmetterlings-Ausstellung des Naturhistorischen Museums in London hatte George von Cambridge Anfang Juli unter Beweis gestellt, dass er ohne fremde Hilfe laufen kann. Auf früheren Aufnahmen präsentierte sich der Prinz in Gesellschaft anderer Babys hingegen krabbelnd, was jedoch nur geschah, weil George den Eindruck vermeiden wollte, er erhebe sich über das gemeine Volk. Beim Museumsbesuch in London trug er übrigens ein dunkelblaues Polohemd unter blau-weiß gebänderter knielanger Latzhose, dazu dunkelblaue Lederhalbschuhe.



Schon zuvor hatte George bei einem Staatsbesuch im neuseeländischen Wellington mit einem blau-weißen Zweiteiler Stilsicherheit gezeigt. Bei einem Poloturnier seines Vaters William in Cirencester allerdings betonte George, dass er sich nicht auf Geschlechterrollen festlegen lassen möchte und präsentierte sich in rosa-weiß-gestreifter Latzhose über einem weißen Polohemd. Diese Latzhose hatte er bereits bei einem Besuch mit seinen Eltern im australischen Canberra als Outfit gewählt, was ebenfalls als wichtiges Signal gedeutet wird. Trotz seines Vermögens von schätzungsweise 41 Millionen Euro zeigt er, dass man ein Kleidungsstück durchaus mehrmals anziehen kann. Seine Windeln, so heißt es, wechsele der künftige König allerdings mehrmals täglich. Das sei der einzige Luxus, den er sich erlaube.