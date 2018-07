60 Jahre Transistorradio Man hört nur mit den Ohren gut

Die Musikbeschallung von Badewiesen ist heute ein gängiges Männlichkeitsritual, in den 1950er Jahren war sie eine Revolution. Die ersten tragbaren Transistorradios waren gerade erhältlich, Ruhestörungen und Generationskonflikte vorprogrammiert. Der große Bruder Ghettoblaster wurde später zum Symbol der Hip-Hop-Kultur. Aber auch politisches Weltgeschehen drang an die Ohren. Und in Regionen mit geringer Smartphone-Dichte erweist das Radio auch heute noch gute Dienste, wie die Magnum-Bilder anlässlich des 60. Geburtstags des Transistorradios zeigen.