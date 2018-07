Die Kommission für Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten kritisiert, dass in der Unterhaltungsshow Circus Halligalli mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf von 22.10 Uhr an "Alkohol gezielt als Spaßmacher eingesetzt" worden sei. Und nicht nur das: "Relativierende Momente, in denen auf mögliche negative Folgen von Alkoholkonsum hingewiesen wird", seien "nicht vorhanden" gewesen.

Wir sitzen nun vor dieser Nachricht und versuchen, eine Begründung dafür zu finden, warum Jugendliche im Fernsehen nicht mit den Saufspielen konfrontiert werden sollten, mit denen sie ihre Abende verbringen.

Einerseits ist die Sache natürlich völlig klar. Wir wissen alle, dass Alkohol Jugendlichen schadet. Man sollte ihnen den Alkoholgenuss nicht vorleben. Konsequenterweise kritisieren diverse Medienkontrollinstitutionen deshalb auch alljährlich die Rundfunkübertragungen vom Oktoberfest, vom Starkbieranstich auf dem Nockherberg und vom CSU-Parteitag. Oder haben wir da was durcheinander gebracht?



Jedenfalls sollten Kinder und Jugendliche besser Kakao als Wodka trinken, allerdings Kakao ohne Zucker. Sie sollten auch regelmäßig Sport treiben, aber keinen extremen, und nachmittags ihre Hausaufgaben machen. Internet nur in Maßen. Nicht mehr als zehn Whatsapp-Nachrichten in der Woche. Partys frühestens ab 16 und höchstens bis 22 Uhr. Und keine Pubertäten!

Das Problem ist bloß, dass die jungen Leute so zu wahnsinnigen Langweilern werden. Denn natürlich wissen wir auch alle, dass die besten A-Jugend-Fußballspiele die sind, deren 22 Spieler nicht weniger als 0,6 Restpromille haben; dass man unter Einfluss von Aufputschmitteln die besseren Deutschklausuren schreibt; dass Teenager, die nicht einigermaßen regelmäßig auf den Putz hauen, später mal Befehlsempfänger von Beruf werden.

Wenn also kein Zweifel daran besteht, dass Alkohol Jugendlichen nicht gut tut, so muss man vielleicht doch auch fragen, ob der Umkehrschluss stimmt: dass kein Alkohol ihnen so viel besser bekommt.

Schräge Argumentation? Wir wissen schon, was Sie gleich in die Kommentare schreiben werden und bitten um Verständnis. Vermutlich haben wir einfach in unserer Kindheit zur besten Sendezeit zu viele Folgen von Zum Blauen Bock gesehen, damals, als das Fernsehen noch für die ganze Familie bestimmt war. Das Studiopublikum sah hackedicht aus, der Moderator sang Sauflieder und schwenkte steinerne Äppelwoi-Krüge. So was kommt von so was. Aber wir hatten damals ja nichts, vor allem keine funktionierende Jugendmedienkontrolle.