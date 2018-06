Gesellschaftskritik Standleitung nach oben

In den Schaltzentralen der Macht ist man stets auf einen direkten Draht zum Dienstherrn bedacht. Der da oben erteilt in schwierigen Fragen Solution und Absolution. Schickt aber jemand von der Penthouse-Etage einen Fahrstuhl hinunter auf den Boden der Tatsachen, steigt man gern hinein.

Christian Wulff wurde seine Verdrahtung zum Chefredakteur der Bild-Zeitung zum Verhängnis. Ein paar Anrufe zu viel, und der Lift sauste in den Keller. Man kann das gesellschaftliche Durchlässigkeit in beide Richtungen der Vertikalen nennen – oder einfach nur falsch verbunden.

Droben in den Fahrstuhlzentralen und Penthäusern ist es meist einsam. In Ermangelung eines Vorgesetzten machte Barack Obama aus der Not eine Tugend: Dank NSA hat er mittlerweile eine Standleitung zu allen Standleitungen. So braucht er weder Rat noch Draht.

Von Tom Cruise wissen wir, dass er mit den Labors der Scientologen verkabelt ist. Die helfen ihm bei der Karriere- und Familienplanung, unter der Voraussetzung, dass sich der Schauspieler ordentlich vernetzt. Nun wurde bekannt, in welchem Rahmen Cruise diese Forderung umgesetzt hat. Mitte der Neunziger, während der Dreharbeiten zu Mission Impossible, sah Cruise sich mit einer ebensolchen konfrontiert: In den Pausen suchte er Inspiration im Shooter-Spiel Marathon, bloß scheiterte er immer am selben Level. Keine Option für einen superpotenten Action-Agenten mit Standleitung nach oben. Cruise rief direkt beim Entwickler des Spiels an und ließ sich den Trick verraten. Voice over IQ – mission accomplished.

Papst Franziskus gefällt das nicht. Schummeln ist eine Sünde, die Substitution von Geist durch Technik ohnehin. In einer Rede diese Woche in Rom empfahl er also 50.000 deutschen Ministranten, ihre Handys auch mal auszuschalten. Technologischer Fortschritt solle nicht von dem ablenken, was wirklich wichtig sei. Franziskus hat leicht reden. Schließlich ist er der einzige Mensch, der sogar ohne Smartphone ständig Funksignale von seinem Chef empfängt. Das ist ungemein karrierefördernd. Aber doch bestimmt nicht gesund.