Digitale Familie Söhne, die auf Dinge starren

Wir sind zurück. Die Tage beginnen wieder mit Hektik vor der Kita und dem Zehn-Uhr-Meeting im Büro – statt mit einem Sprung ins Mittelmeer vor dem Frühstück, während die großen Jungs noch schlafen und der Kleine beim Großvater in der Werkstatt werkelt. Die zweieinhalb Wochen Urlaub bei meinen Eltern in Kroatien sind vorbei. "Na, wie war's?", das fragen wenige Freunde und Kollegen. Was daran liegen dürfte, dass die meisten die Antwort schon von Facebook kennen.

Ich habe in diesem Sommer etwas getan, was ich bei anderen eigentlich nicht ausstehen kann. Es ist angeberisch, sadistisch, belanglos oder im schlimmsten Fall all das zusammen und gehört sich deshalb eigentlich nicht. Ich weiß es, aber ich bekenne mich schuldig: Ich habe in diesem Sommer Urlaubsfotos gepostet. Täglich. Ohne Rücksicht auf das Wetter zu Hause und die Gefühle meiner Facebook-Mitmenschen.

Das wäre schon Grund genug, mich in die Social-Media-Hölle zu schicken, aber außerdem sind auf fast all diesen Fotos unsere drei Söhne zu sehen. Wie ich so leichtsinnig sein kann? Obwohl Daten- und Jugendschützern bei so etwas die Schreckensbleiche ins Gesicht steigt und Experten regelmäßig vor den Risiken im Netz für Kinder und Jugendliche warnen? Obwohl doch die realistische Chance besteht, dass der Große später den Job als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank nicht bekommt, weil da ein Foto von ihm in Badehosen aufgetaucht ist? Und obwohl die NSA auch privateste Postings dankbar mitschneidet?

Ich kann zu meiner Entschuldigung nur vorbringen: Meine Fotos sind ausschließlich für meine Facebook-Freunde zu sehen. Und ich verbinde mich nur mit Menschen, die ich wirklich kenne, die Bilder sind also nicht öffentlich. Der mittlere Sohn hätte durchaus Interesse daran, dass ein amerikanischer Geheimdienst ihn besser kennenlernt, er sieht da mit seinen acht Jahren faszinierende berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Das Ganze hat sich einfach so ergeben. Und irgendwann habe ich ein bisschen die Kontrolle darüber verloren.

Angefangen hat alles an einer tschechischen Autobahnraststätte. Wir hielten dort auf unserer Fahrt nach Kroatien, die Großen aßen ein Eis, ich schoss ein Foto. Man sieht die Jungs darauf von hinten, wie sie auf die vorbeirasenden Autos starren, dahinter einen Streifen Land, der überall sein könnte. Ein absurdes Bild, das aber perfekt das Gefühl einfing, unterwegs zu sein, im Transit-Modus. Ich postete es dank Daten-Roaming direkt vor Ort und schrieb dazu: "Boys looking at Tschechien."

Die Rückenansicht der Jungs, Landschaft, ein bisschen englisch-deutsch-kroatisches Urlaubskauderwelsch, jeden Tag ein Foto – die Formel war gefunden, der Rest kam wie von selbst. Die Jungs am Meer in Dalmatien: "Boys looking at jadransko more." Die Jungs an einem Regentag im Baumarkt: "Boys looking at bormasina". Die Jungs auf einem Hügel: "Boys looking at scenic view of Karl May county." Der Kleine und ich schlafend am Strand: "Boys looking at absolutely nothing, nema problema." Und auch die Frau hatte ihren Auftritt, mit Laptop auf einer Terrasse über den Dächern Dubrovniks: "Girl looking at Bureau Adria."

Marin Majica Marin Majica und seine Partnerin hatten schon jeweils einen Sohn, als sie sich trafen. Sie bekamen zusammen noch einen dritten. Die Jungs sind heute 18, elf und vier Jahre alt, tragen alle unterschiedliche Nachnamen, teilen jedoch das große Interesse an digitaler Technologie. Bei ZEITmagazin ONLINE schreibt Marin Majica monatlich die Kolumne Digitale Familie und berichtet aus dem Alltag einer digitalisierten Großstadtfamilie.

Die Sache kam an. Überraschend viele Freunde klickten auf "Gefällt mir", feuerten uns an und posteten selbst eigene Fotos mit "Girls oder Boys looking at ...". Unseren Söhnen gefiel das, und wir mussten liefern. Bald suchten sie sich selbst das jeweils nächste Looking-at-Motiv aus, nach dem Abendessen bestimmten wir gemeinsam das Facebook-Foto für den Tag. Eine Urlaubsseifenoper in 16 Bildern.

Vom Spaß einmal abgesehen, den das Ganze gemacht hat, profitieren wir kolossal von dieser Erfahrung: Die Frau und ich können uns das langwierige Nacherzählen des Urlaubes für Kollegen sparen, wir steigern also das Bruttosozialprodukt. Der Zweijährige will seitdem Handyfotos, die man von ihm aufnimmt, sofort begutachten und freigeben. Wir nennen es vorschulische Medienpädagogik. Und Facebook weiß jetzt so genau über unsere Reiseleidenschaft Bescheid, dass ich hoffentlich mit Anzeigen für extrem günstige Familien-Trips überhäuft werde. Schon bald könnte es wieder heißen: "Boys looking at...", überrasch uns, Algorithmus!