Das Internet galt bislang vor allem jüngeren Prominenten als Wunderwerkzeug der Selbstvermarktung. Denn damit gehörten jene Zeiten der Vergangenheit an, in denen sich Berühmtheiten nur dann ihren Fans nähern konnten, wenn sie einen Film oder ein Album fertiggestellt hatten – oder sich ein Gesellschaftsblättchen für ihren neuen Partner, die neue Diät, das neue Haus in Malibu oder das neueste Adoptivkind interessierte.

Jahrzehntelang war der Homo celebratus abhängig vom Interesse der Medien, sein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein war gefangen im Produktionskreislauf der Unterhaltungsindustrie. Damals blickten Prominente noch jeden Morgen zum Rhododendron vor ihrem Haus, in der Hoffnung, dass sich vielleicht endlich wieder ein Paparazzo darin verstecke.

Mit der Erfindung sozialer Netzwerke endete diese Zeit der Schmach. Nicht länger bestimmten Manager, PR-Agenten und Homestory-Stylisten den Informationsaustausch zwischen Star und Fan: Dank Twitter, Facebook und Instagram konnten sich die Talentierten, Schönen und Reichen endlich selbst zu ihren Talenten, zu ihrer Schönheit und ihrem Reichtum äußern. Kein Kuss auf der Monaco-Yacht von Soundso musste mehr unentdeckt bleiben, keine Weisheit unausgesprochen ("Ihr müsst euch selbst lieben, um geliebt zu werden"), mit keiner persönlichen Tragödie mussten Prominente nunmehr allein zurechtkommen ("Beim Haarfärben zu viel Rot erwischt"). Die Fesseln der Privatsphäre fielen wie die Nachnamen, im Netz waren Kim, Leo, Jen und Justin mit ihren abertausend Bewunderern auf Du und Du.

Doch die Ereignisse der vergangenen Wochen ziehen wie dunkle Wolken über diese schöne neue Prominentenwelt. Viele Hollywood-Stars machen mit dem Internet nun jene schmerzhafte Erfahrung, die Johann Wolfgang in seinem Zauberlehrling so treffend beschrieb: Unter die braven Fans, die vor ihren Bildschirmen verharren, bis ihre Vorbilder ein neues Häppchen Glamour posteten, mischen sich böse Geister. Hacker entreißen den Datenspeichern von Kim, Jen und Co. die privatesten Bilder um sie anschließend mit der internationalen Netzgemeinde zu teilen. Am Wochenende bemächtigten sich Unbekannte sogar des Twitter-Accounts von Rapper Sido und verbreiteten in seinem Namen Botschaften. Das Internet gerät außer Kontrolle.

Auch wir von der Gesellschaftskritik sind beunruhigt und wollen helfen, die Geister zu bannen. Deswegen legen wir allen Prominenten folgende Sofortmaßnahmen ans Herz, um die Hoheit über das Social Web zurückzugewinnen:

1. Machen Sie die Zugangsdaten zu all Ihren Social-Media-Profilen sofort öffentlich und lassen Sie die Welt durch sich selbst sprechen. Auf diese Weise nehmen Sie den Angreifern das Ziel und können sich von den Digital Natives als einer der ihren feiern lassen, der die Vorzüge das kollaborativen Internets verstanden hat.

2. Legen Sie sich vollkommen verwechselbare Pseudonyme zu, twittern Sie etwa als "Hans Mayer" oder "Brigitte Burkhardt". Wenn diese Profile gehackt werden, fällt es garantiert nicht auf Sie zurück.

3. Folgen Sie dem Beispiel von Karl Lagerfeld: Kaufen Sie sich eine Katze und lassen Sie diese twittern. Geben Sie außerdem eine eigene Tageszeitung heraus: Papier kann man nicht hacken.

4. Schießen Sie die Nacktfotos für ihre Liebsten ab jetzt nur noch mit einer Polaroid-Kamera. Die Bilder erscheinen zwar erst nach drei Minuten, sehen aber genauso aus wie bei Instagram – wir versprechen es!