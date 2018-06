Fehlerlesen Die Gesetze des deutschen Satzbaus

Sein 13. Fall

Zum Thema Strafvollzug befragte das ZEITmagazin Bernd Maelicke, der als Ministerialdirigent 15 Jahre lang für die schleswig-holsteinischen Gefängnisse zuständig war:

Bernd Maelicke: (...) Schleswig-Holstein hatte immer schon verhältnismäßig wenige Strafgefangene, vielleicht liegt es auch am Menschenschlag, ich weiß es nicht. Aber sicher bin ich auf manches stolz, was wir gemacht haben, zum Beispiel auf unser Jugendgefängnis Schleswig, das Dorfcharakter hat, kleine Einheiten mit intensiver, dezentraler Betreuung, mit guten Erfolgen, was die soziale Integration und die Perspektiven der jugendlichen Täter angeht.

ZEITmagazin: Dorfcharakter? Wir sehen schon die "Bild"-Schlagzeile: "Brutale Schläger im Feriendorf!"

Maelicke: In Lübeck oder Kiel gibt es keine regionale "Bild"-Ausgabe, auch das ist sicher ein Grund dafür, warum wir mit Richtern, Staatsanwälten und Vollzugsexperten eine ruhige, gute Arbeit machen konnten. Hier werden die Politiker nicht so von "Bild" getrieben wie anderswo.