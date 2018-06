"Tatort"-Kritikerspiegel Wie wird der "Tatort"?

Was wollen uns die Drehbuchautoren sagen?

Christian Buß: Party machen und Panzer einkaufen, das können sie, die Ölscheichs und ihre verwöhnten Bälger. Eine arg simpler Erklärungsversuch für brisante Waffendeals mit arabischen Herrschern.

Lars-Christian Daniels: Dass der Tatort auch mal politisch inkorrekt sein darf: "Kameltreiber, blöder!"

Tatjana Kerschbaumer: Die Biografie von Saif al-Arab, sechster Sohn Muammar al-Gaddafis, hat uns zu diesem Tatort inspiriert.

Wolfram Eilenberger: Zukunft braucht Herkunft. (Odo Marquard)

Ulrich Noller: Macht doch Laune, ein bisschen über "die Araber" zu witzeln, oder?

Kirstin Lopau: Geld regiert die Welt, der Diplomatenstatus gehört überdacht und wir machen trotzdem weiter, auch wenn unsere Kommissare immer lustloser wirken (Ein Falke, der Herr Batic?! Ha!).

Wie überzeugend sind die Kommissare?

Christian Buß: 7 Punkte

Lars-Christian Daniels: 9 Punkte

Tatjana Kerschbaumer: 7 Punkte

Wolfram Eilenberger: 6 Punkte

Ulrich Noller: 8 Punkte

Kirstin Lopau: Leitmayer: 8 (und ein Sternchen für die Ohrfeige am Schluss), Batic: 5 (Bitte mal diese Lederjacke ausziehen!)

Was ist Ihre Lieblingsszene?

Christian Buß: Kommissar Batic faltet energisch das Diktatorensöhnchen zusammen – der ihn darauf sofort bei den Häschern seines Vaters anstellen will. Hämische Reaktion vom Kollegen Wachtveitl: "Machen doch die Fußballprofis auch: Im Herbst ihrer Karriere gehen sie noch mal in die Wüste zu den Scheichs."

Lars-Christian Daniels: Ein Kamel läuft wie selbstverständlich durch den Garten der Münchner Prinzenvilla. Prinz: "Die anderen zwei sind grad zum Besamen in Wien!"

Tatjana Kerschbaumer: Batic soll sich in Nasirs Laden Der Wüstensohn einen Teppich aussuchen. Nasir präsentiert ihm stolz zig sündhaft teure, handgeknüpfte Exemplare auf Seidenraupen-Basis. Batic stellt daraufhin staubtrocken fest: "Das passt bei mir farblich nicht rein."

Wolfram Eilenberger: Der junge Ochsenknecht denkt vor der Disco für einen Moment über sein Leben nach – priceless.



Ulrich Noller: "So viel zum Thema Rassismus." – Mehrere Szenen, in denen Batic und Leitmayr wieder mal als altes Ermittler-Ehepaar brillieren, sind hoch amüsant und tragen den Film.

Kirstin Lopau: Machen zwei gute Sätze schon eine Szene? Leitmayr: "A U-Bahn will er, der Wüsten-Emil. Für was braucht's a U-Bahn in der Wüste?" Batic: "Weil's oben so staubt."

Was ist der peinlichste Moment?

Christian Buß: Einige. Ganz schlimm: Wann immer der junge arabische Protagonist auftritt, ertönen kehlige Klagegesänge. Öffentlich-rechtlicher Ethnokitsch.

Lars-Christian Daniels: Die etwas befremdlich wirkende Solo-Gesangseinlage des Prinzen – da wird aus kultureller Einfärbung Kitsch.

Tatjana Kerschbaumer: Jede Szene, in der Nasir grimmig wie ein arabischer Feldherr des Mittelalters aus seinem taubenblauen Anzug schauen muss. Übertrieben.

Wolfram Eilenberger: Kissen-Umschichtungs-Performance im Hause des Emirsohns.

Ulrich Noller: Ganz klar der Kuss, der singende Prinz ist allerdings auch nicht von Pappe. Das mimische Overacting des "Wüstensohns" geht in Ordnung, schließlich ist dieser Tatort (beinahe) eine Krimi-Komödie.

Kirstin Lopau: Die rassistischen Ausdrücke hätte man sich wirklich sparen können. Und den immer gleiche Gesichtsausdruck des sehr wütenden fünften Emirsohns, selbst beim Tanzen.

Ihre Gesamtwertung für die Folge?

Christian Buß: 4 Punkte

Lars-Christian Daniels: 7 Punkte

Tatjana Kerschbaumer: 5 Punkte

Wolfram Eilenberger: 7 Punkte

Ulrich Noller: 6 Punkte

Kirstin Lopau: Müde 5 Punkte