Ulrich Tukur & die Rhythmus Boys Zu Gast in der Toskana

Im August probte Ulrich Tukur mit seiner Band, den Rhythmus Boys, in Italien das Programm der nächsten Tournee, die Ende September beginnt. An einem Wochenende besuchten ihn dort der ZEITmagazin-Reporter Stefan Willeke und der Fotograf Robert Fischer. Tukur traf die beiden in dem toskanischen Städtchen Montepiano und ließ sie in einem Geländewagen kilometerlang einen Berg hinaufbringen, zu Tukurs abgelegenem Feriendomizil, einem renovierten Bauernhaus. In einem der Zimmer steht Tukurs Klavier. Dort probte er mit den Musikern Günter Märtens (Kontrabass) und Ulrich Mayer (Gitarre) das neue Programm, unter anderem den Song Let's Misbehave.



