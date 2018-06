100 Jahre Leica Kleinste Kamera blickt auf höchste Häuser

Angestellte, Schiffsreisende, Hilfsarbeiter: Die Menschen auf den hier gezeigten Bildern bemerkten nicht, dass sie fotografiert wurden. Denn die Kamera, mit der der Unternehmer Ernst Leitz diese Aufnahmen im Jahr 1914 in New York machte, war eine Weltneuheit: Kleiner und leichter als die sperrigen Plattenkameras, passte die "Liliput“ in jede Handtasche. Aus dem Prototyp wurde zehn Jahre später die erste kommerzielle Leica-Kamera – ein weltweiter Erfolg. Die Ausstellung Augen auf! 100 Jahre Leica Fotografie in den Hamburger Deichtorhallen blickt zurück.