Germans Of New York "Ich halte fest an diesem Traum"

Humans of New York ist eines der erfolgreichsten Großstadtblogs des vergangenen Jahres. Brandon Stanton porträtiert die Bewohner der Metropole und befragt sie zu ihrem Leben. Nach seinem Vorbild haben wir die Serie Germans of New York entworfen. Wie kommen Deutsche in der Weltmetropole zurecht? Wie blicken sie zurück auf ihr Herkunftsland? Verstehen sie den American Way of Life? Mit einem kurzen Fragebogen und einem Foto versuchen wir, ein paar deutsch-amerikanische Träume und Wahrhaftigkeiten aufzuspüren. Mit dieser neunten Folge wollen wir die Serie nun beschließen. Wiederaufnahme nicht ausgeschlossen.

© Rabea Weihser für ZEIT ONLINE

Name: Katharina Rothe

Alter: 37

Geburtsort: Hamburg

Beruf: Psychologin

In New York seit: 2011

Wohnviertel: Hell's Kitchen

Warum sind Sie nach New York gekommen? Ich habe mich in New York verliebt, im doppelten Wortsinn. Zuerst war da die Liebe zur Stadt, dann noch die zu einem Menschen hier, auch wenn das schiefging. Schon als ich New York zum ersten Mal betreten habe, habe ich mich auf seltsame Weise zu Hause gefühlt. Am besten gefällt mir das Gefühl, dass hier niemand wirklich zu Hause ist, dass es die Stadt der Immigranten ist – die internationale Stadt – und dass es deshalb hier so eine wahnsinnige kulturelle Vielfalt gibt.

Sie wollten nie wieder zurück? Das Lebensgefühl hier hat mich gepackt, und ich habe mir auch Einiges vorgenommen. Trotz vieler Hindernisse, die nach wie vor bestehen, halte ich fest an diesem Traum und daran, dass ich schon zu viel investiert habe, um zurück zu gehen.

Welche Probleme sind denn aufgetaucht? Sehr viele bürokratische Hindernisse. Es hat ewig gedauert, bis die Behörden hier meinen Psychologie-Abschluss anerkannt haben. Ich kann das Prozedere niemandem empfehlen. Auch mir haben damals viele gesagt haben, ich soll es gar nicht erst versuchen. Aber nach zwei Jahren ist es mir dennoch gelungen.

Gibt es etwas, für das Sie in New York gern mehr Geld bezahlen? Nein. Besonders ärgerlich ist die horrende Miete, vor allem in Manhattan. Ich kann nicht sagen, dass ich die gern bezahle.

Was sollte überall so günstig sein wie hier? One Dollar Pizza Slice.

Ihr Lieblingsort in New York? Der Riverside Park.

Ihr Lieblingsamerikaner, Ihre Lieblingsamerikanerin? Nina Simone.

Musik ist Ihnen wichtig? Ja, Jazz besonders.

Wohin muss man da gehen? Ganz klassisch ins Village, Village Vanguard oder Blue Note. Und es gibt zahlreiche kleine Cafés, die Live-Konzerte veranstalten.

Was finden Sie besonders spannend an New York? Es sind die Extreme, ob es das Wetter betrifft, die Kultur oder die Schere zwischen Arm und Reich. Man kann hier sehr viele unterschiedliche Emotionen durchleben, wenn man einfach nur durch die Stadt streicht. Diese Extreme machen das Leben hier spannend, aber andererseits auch sehr anstrengend.

Welche Erinnerungen an Deutschland halten Sie sich warm? Natürlich die an Familie, Freunde und Menschen, die mir sehr wichtig sind. Zudem denke ich öfter an das deutsche Gesundheitssystem und soziale Absicherung dort, auch wenn sie dieser Tage stark eingeschränkt werden. Aber insgesamt ist es doch noch immer ein starker Kontrast zu dem, was man hier erfährt.

Was sollte man als Besucher nicht verpassen? Na Brooklyn! Viele, die als Gast nach New York kommen, kennen Brooklyn überhaupt nicht. Noch weniger Queens oder die Bronx. Und es gibt zum Beispiel die Brooklyn Academy of Music, die ganz wunderbar ist. Theater, Oper, Kino, ein Konzerthaus für Jazz, Latin, Pop, Rock. Es gibt dort viele tolle Veranstaltungen von aufstrebenden, noch bezahlbaren Künstlern.

Was kann man sich sparen? Die Kaufhäuser am Black Friday.

Wann haben Sie Amerika zum ersten Mal verstanden? Ich glaube nicht, dass es ein ganzheitliches Verstehen eines so großen, vielfältigen und widersprüchlichen Landes geben kann.

Was macht Ihnen hier Angst? Meine unsichere Zukunft

Und worin setzen Sie Ihre Hoffnung? Ich hoffe, dass ich mich hier bald regelrecht niederlassen kann, sowohl in der klinischen Psychologie als auch in der Wissenschaft.