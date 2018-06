Gesellschaftskritik Krieger frei zur Adoption

Warum sollten Männer Yoga machen? Wir finden die Antwort auf der Website des Was-Männer-machen-müssen-Magazins Men's Health: Weil sie dadurch nicht nur ausgeglichener, sondern auch stärker, definierter, flexibler werden.



Auch jemand wie Günther Jauch kann demnach etwas Yoga gebrauchen. So durfte er es als großes Glück begreifen, dass endlich ein Yoga-Lehrer aus Neu-Isenburg bei ihm in der Wer-wird-Millionär-Show auftauchte. Man kommt ja als Show-Master viel zu selten vor die Tür, um sich um so etwas zu kümmern. Außerdem ist Yoga am Arbeitsplatz überhaupt ein großer Trend. So hat Jauch gleich einige Yoga-Übungen kennenlernen dürfen, nachdem ihn der Yoga-Lehrer aus Neu-Isenburg darüber aufgeklärt hat, dass Yoga keineswegs nur etwas für Frauen sei. Der Moderator ließ sich dann von seinem Kandidaten in die Krieger-Stellung dirigieren. Erst mit gegrätschten Beinen stehen, dann die Arme ausbreiten, sodass die Handgelenke über den Fußgelenken schweben. Dann den linken Fuß 90 Grad nach links, den rechten Fuß 30 Grad nach links drehen. Und schließlich das linke Knie beugen, die Außenkante des rechten Fußes soll dabei am Boden bleiben. Die Krieger-Stellung fördert geistige Kraft, Festigkeit, Mut und inneres Heldentum.



Nun haben viele Männer tatsächlich immer noch eine problematische Beziehung zu Yoga. Das mag daran liegen, dass Männer in Yoga-Kursen selten beeindruckend aussehen. Während Frauen dabei oft den Eindruck machen, als wären ihre Körper origamimäßig in jede Form falt- und entfaltbar, wirkt der Mann eher wie eine schlecht geölte Klappcouch. Er schwitzt und zittert und fällt um.



Männer, die Yoga praktizieren, wirken dabei leicht unentspannt. Außer sie haben eine Körperkontrolle wie Madonna. Dann aber sehen sie nicht mehr aus wie Männer. Im Yoga-Kurs bekommt der Mann eine Ahnung von der postpatriarchalischen Gesellschaft. Er weiß dann, wie eine Welt aussieht, in der die Frauen alles besser können und er weiß, wie sich das anfühlt. Er spürt das Scheitern seines Geschlechts. Deswegen gehen Männer lieber in Fitnessstudios, wo sie sich mit Maschinen unterhalten können.

Günther Jauch war beim Yoga übrigens wirklich unflexibel und gänzlich undefiniert. Er sah beim "Krieger" aus wie ein frisch geschlüpftes Pinguin-Küken. Das ist wohl die einzige Art, wie Männer bei Frauen durch Yoga punkten können: Sie sehen so hilflos dabei aus, als wollten sie sofort adoptiert werden.