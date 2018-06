Brenner hat zwölf renommierte Fotokünstler an einem symbolischen Ort vereint, um ihn von seinen Symbolen zu befreien. This Place ist ein monumentales Projekt, das die Region in Würde porträtiert und keine falsche Rücksicht nimmt. So wie der deutsche Fotograf Thomas Struth: "Geografisch ist das Land nicht überwältigend; es ist an sich nicht schön. Ich war nicht überrascht, dass hier unsere Religionen entstanden sind, da die brache Landschaft die Menschen zum Träumen einlädt." Der Traum, dieser diffuse Moment zwischen Wachen und Schlafen, Wissen und Glauben, zeichnet die Bilder der zwölf Fotografen aus. Sie erzählen im Folgenden von den Recherchen zu ihren Fotografien.

Für viele der Fotografen von This Place war die Reise durch Israel und das Westjordanland auch eine Reise in die eigene Vergangenheit. Für den Tschechen Josef Koudelka zum Beispiel, der sich in seinen Fotos ausschließlich mit der 759 Kilometer langen Sperranlage beschäftigt, die die Gebiete voneinander trennt. Auch er ist hinter einer Mauer groß geworden. Andere wie der Kanadier Jeff Wall haben Ort und Geschichte bewusst voneinander lösen wollen. Wall hat drei Wochen lang um fünf Uhr morgens Olivenpflücker beim Schlafen fotografiert: "Die einen schlafen draußen, die anderen drinnen. Das hat mich fasziniert", sagt Wall. "Das hat aber eigentlich nichts mit Israel zu tun. Das Bild könnte an jedem Ort entstanden sein." Was nicht ganz stimmt, weil die Schlafenden Beduinen sind.

Brenners Projekt steht in der Tradition fotografischer Großprojekte wie der Farm Security Administration oder der Missions Héliographiques , die Amerikas Große Depression oder die französische Denkmallandschaft dokumentierten. This Place erhebt indes keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ganz im Gegenteil leben die Fotoarbeiten von den Leerstellen und Widersprüchen, dem großen Dazwischen und den Fragen, die diese Region jedem von uns stellt: Woher kommen wir? Wohin wollen wir? Und wie weit sind wir dafür bereit zu gehen?

Wie erzählt man von einem Ort, über den alles gesagt scheint? Welche Bilder findet man für eine Region, die aus allen Winkeln fotografiert und porträtiert wurde? Aus Israel erreichen uns immer die gleichen Bilder, von einem Dafür und einem Dagegen, von Opfern und Tätern. Vor diesem Hintergrund hat der französische Fotograf Frédéric Brenner für sein Projekt This Place elf international renommierte Kollegen aus acht Nationen nach Israel und in die palästinensischen Gebiete des Westjordanlands eingeladen, um neue Bilder für die Region zu finden. Zwölf Fotografen haben vier Jahre lang Land und Leute immer wieder mit anderen Augen betrachtet.

Route 60, Beit Jala in der Gegend von Bethlehem. Speziell entwickelte Betonplatten wurden entlang der großen Transportwege, wie zum Beispiel der Route 60, in die Mauer integriert, um potenzielle Anschläge zu verhindern.

Aufgenommen in der Nähe der Qedar-Siedlung: Aufgrund der Probleme, die Palästinenser in der West Bank haben, eine Baugenehmigung von den israelischen Behörden zu bekommen, zerstört das israelische Militär häufig "illegale" Häuser und Ställe. Besonders sind davon die Gegenden in der Nähe von jüdischen Siedlungen betroffen.

Ash-Shuhada-Straße in Hebron. Die meisten der Läden in der einst so geschäftigen Straße sind mittlerweile aufgrund von Zugangsbeschränkungen durch das israelische Militär und den Belästigungen der jüdischen Siedler geschlossen.

A-Ram in der Gegend von Ramallah. In Ostjerusalem schneidet die Mauer durch das Herz der palästinensischen Wohngebiete und trennt somit Gemeinden voneinander.

Man muss das Ganze sehen, um auswählen zu können. Ich habe mal einen Fotografen-Freund von mir zum Lachen gebracht, indem ich sagte, dass ich mich eher als Bilder-Sammler sehe als als Fotograf. Tatsächlich suche ich nach dem Ort, an dem das Bild auf mich wartet. Und dann gehe ich so oft dorthin zurück, bis ich es bekommen habe.

Mein Ansatz war von Anfang an unpolitisch. Ich wollte nur zeigen, was ich gesehen hatte. Eines Tages, als das Projekt fast beendet war, zeigte ich meine Arbeiten jemandem, den ich in Israel kennengelernt hatte. Er sagte: "Josef, dieses Buch geht weit über Politik hinaus. Das ist ein Buch über den Menschen und das Land."

Eines Tages, als wir an der Mauer entlang liefen, sah ich ein Graffiti: "Eine Mauer, zwei Gefängnisse." Das drückte genau das aus, was ich fühlte. Sie müssen wissen, ich bin in der Tschechoslowakei aufgewachsen, hinter einer Mauer. Ich wollte immer auf die andere Seite. Ich weiß also, worum es bei einer Mauer geht.

Seit ich 1986 begann, für die Datar in Frankreich mit einer Panorama-Kamera Landschaftsaufnahmen zu machen, habe ich versucht zu zeigen, wie der heutige Mensch die Landschaft beeinflusst. Aber so was wie hier habe ich noch nie gesehen. Meiner Meinung nach hätte ich keinen ausdrucksstärkeren Bildgegenstand finden können als die Mauer, die das Heilige Land verunstaltet.

JUNGJIN LEE, Koreanerin aus New York, interessiert sich als Fotografin für das "Unbekannte, Unbewusste und Unsichtbare". In Israel reiste Lee durch die Wüstenlandschaft im Süden, bis sie Stellen fand, an denen sie das Gewicht der Geschichte des Landes spürte.

Wonach ich in meinen Bildern suche, hat etwas mit dem Leben zu tun. Es geht um die Einsamkeit des menschlichen Daseins. Oberflächlich betrachtet verändert sich das Leben wie ein Ozean. Das Wasser ist ständig in Bewegung, aber tief unten, im Innersten, ist es still.

Es gibt Landschaften, wie die Berge und Hügel entlang des Westjordanlandes in Richtung Nazareth, die sehr spirituell sind. Es liegt nicht alles in den Händen der Natur, man entdeckt immer Spuren des Lebens und dessen, was davon übrig geblieben ist. Gerade genug, um zu spüren, was dort passiert ist.

3 — Thomas Struth

„Thomas Struth“ von Thomas Struth © Mack Books

Als Künstler musst du latent größenwahnsinnig sein, um das Risiko einzugehen, es für möglich zu halten, etwas Bedeutungsvolles, vielleicht Unglaubliches zu schaffen, ohne dich von dem Gedanken an ein mögliches Versagen einschüchtern zu lassen, insbesondere bei einem Thema wie diesem. Als politisch und gesellschaftlich interessierter Künstler war ich mir nicht sicher, was es bedeuten würde, in einem Krisengebiet zu arbeiten. Und ob ich dem Ganzen gerecht werden kann.

Meine Arbeit in Israel bestand hauptsächlich darin, zu beobachten, was die Situation verlangte; an etwas anzuknüpfen, was ich bereits wusste, weil es eine allgemein menschliche Lebenserfahrung war.

Ich bin immer weniger daran interessiert, Landschaften zu fotografieren. Man kann eine Landschaft nur als potenziellen Ort für menschliche Erfahrung wahrnehmen. Eine Landschaft braucht weder mich, noch dich, noch irgendwen sonst. Sie wird erst interessant, wenn sie zum Grundstock für menschliche Erfahrungen, Projektion oder Wünsche wird.

Israel und das Westjordanland waren für mich keine angenehme Erfahrung, sie entpuppten sich als große Herausforderung. Geografisch ist das Land nicht überwältigend; es ist an sich nicht schön. In gewisser Weise war ich nicht überrascht, dass hier unsere Religionen entstanden sind, da die brache Landschaft die Menschen zum Träumen einlädt. Der Charakter liegt stark im Detail, in der Armut und den extremen Wetterbedingungen; rau und unverzeihlich. Es war schmerzhaft für mich, ein Land zu besuchen, in dem es so viele Konflikte gibt und in dem sich zwei Gemeinschaften prinzipiell wünschen, die andere wäre einfach nicht da.

Der deutsche Fotokünstler THOMAS STRUTH hat unter anderem in Tel Aviv, auf den Golanhöhen und in Ramallah fotografiert.