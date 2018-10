"Tatort"-Kritikerspiegel Die Depression steht ihr gut

Was wollen uns die Drehbuchautoren sagen?

Christian Buß: 25 Jahre Kripo-Dienst machen einsam, traurig und pessimistisch. So konsequent verloren wie zu ihrem Dienstjubiläum als TV-Kommissarin hat man Lena Odenthal noch nie gesehen. Aber: Die Depression steht ihr gut!

Lars-Christian Daniels: Schaut her, wir bringen frischen Wind nach Ludwigshafen: Fallanalytikerin Johanna Stern ist jünger, dynamischer und digitaler veranlagt als Lena Odenthal. Da kann man gar nicht dick genug auftragen, oder?

Kurt Sagatz: 25 Jahre im Dienst, 60 Fälle bearbeitet, 100 Prozent Erfolgsquote, diese Bilanz von Tatort-Kommissarin Lena Odenthal gab es nicht umsonst: Auf der anderen Seite steht eine ausgepowerte und einsame Frau, die zumindest für eine Folge an sich selbst zweifelt. Kurzum: Alles hat seinen Preis.

Wolfram Eilenberger: Wer sich an K.-o.-Tropfen erinnern kann, bekam sie nicht verabreicht.

Kirstin Lopau: Übrig zu bleiben, so als Frau um die 50, alleinstehend, ohne Kinder, ist gesellschaftlich ein Desaster – da hilft auch eine Karriere nichts. Man wird doch blöd angemacht und reagiert mit Selbstzweifeln und Panikanfällen.

Wie überzeugend sind die Kommissare?

Christian Buß: 7 Punkte

Lars-Christian Daniels: 2 Punkte

Kurt Sagatz: 7 Punkte

Wolfram Eilenberger: 6 Punkte (plus 1 Punkt Erschöpfungssyndromsonderbonus!)

Kirstin Lopau: Lena Odenthal, nach 60 Fällen und 25 Jahren, 8 Punkte, die neue Fallanalytikerin Johanna Stern 10 Punkte für ihren frischen Wind, den sie mitgebracht hat.

Was ist Ihre Lieblingsszene?

Christian Buß: Odenthal lässt sich von einem Barkeeper eine Batterie von Mojitos mixen. Am Ende sagt der Tresenmann, dass sie sich bitte keine falsche Hoffnungen machen solle – es warte sein Mann zu Hause auf ihn. Eine doppelte Ohrfeige, weil man der offen lesbischen Odenthal-Darstellerin Ulrike Folkerts nie eine wirklich lange lesbische Beziehung für ihre Kommissarin zugestanden hat.

Lars-Christian Daniels: Das Ende, das hier natürlich nicht gespoilert wird – mutig, ungewöhnlich und noch das Beste an dieser durchwachsenen Tatort-Folge.

Kurt Sagatz: Weil Kopper im Urlaub ist, bekommt Odenthal eine junge Fallanalytikerin als Aushilfe zugeteilt. Die Neue ist zwar ein ganz anderer Typ, doch in ihrer resoluten und hungrigen Art erinnert sie an die Lena Odenthal von vor 25 Jahren. "Toll, endlich einmal an einem noch warmen Tatort, das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen für mich", freut sich Johanna Stern, sympathisch offen gespielt von Lisa Bitter. Der Gesichtsausdruck von Ulrike Folkerts dazu ist Gold wert.

Wolfram Eilenberger: Regenbogen-Bar-Flirt nach dem 3. Gin Tonic – Poesie der Verlorenheit.

Kirstin Lopau: Ich mochte sehr, dass Lena Odenthal endlich mal menschlich war, Schwächen zeigen durfte. Ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Gedanken, versagt zu haben als Frau, kennt bestimmt jede Frau ab einem gewissen Alter. Am besten gefielen mir aber die Szenen mit der Fallanalytikerin Johanna. Die ist frech, klug und sucht doch auch nur nach Anerkennung – auch wenn sie Mutter von zwei Kindern ist und es scheinbar geschafft hat ("Samstag ist der beste Tag für einen Mord. Da hat mein Mann frei und kann auf die Zwillinge aufpassen").

Was ist der peinlichste Moment?

Christian Buß: WG-Mitbewohner Kopper kann es mal wieder nicht lassen, der armen Odenthal doch noch was Leckeres anzurichten. Kopper, lass das Kochen! Denn ohne WG-Trutschigkeit läuft Odenthal fast zu alter Hochform auf.

Lars-Christian Daniels: "Boah, echtes Papier! Ist ja voll old school!" – nuff said.

Kurt Sagatz: Dass auch Lena Odenthal einmal am Ende ihrer Kräfte stehen kann und unglaublich verletzlich ist, wird schnell überdeutlich. Doch dass sie sich unwidersprochen sagen lassen muss, dass sie kein Herz hat, ist etwas zu dick aufgetragen.

Wolfram Eilenberger: Selten hat eine Gattin spannungsfreier auf den Tod ihres Angetrauten reagiert.

Kirstin Lopau: Eine Auszubildende und eine Studentin wohnen zusammen in einem riesigen Loft im Shabby-Fabrik-Stil. Ja, da bin ich neidisch!

Ihre Gesamtwertung für die Folge?

Christian Buß: 5 Punkte

Lars-Christian Daniels: 4 Punkte

Kurt Sagatz: 8 Punkte

Wolfram Eilenberger: 5 Punkte – solide Tatort-Ware vom Band.

Kirstin Lopau: Solide 8 Punkte. Endlich mal wieder ein Krimi ohne Hokuspokus. Ein Tatort eben.