Gault-Millau Christoph Rüffer ist Koch des Jahres

Der Koch des Jahres heißt Christoph Rüffer. Den Titel verlieh dem Hamburger Küchenchef der Gourmet-Führer Gault-Millau. Die Restaurant-Kritiker lobten den Koch des Nobelrestaurants Haerlin im Hotel Vier Jahreszeiten für seine "aromatisch tiefgründigen Kreationen, die dem Gast oft mit jeder Gabel ein neues Erlebnis bescheren und den Mund noch ausfüllen, wenn die Teller längst abgeräumt sind". Sein vielleicht größtes Talent, so glauben die Tester, liege in der Aromenverbindung.

Die Küche von Rüffer erhielt erstmals 19 von 20 möglichen Punkten, einen Punkt mehr als im vergangenen Jahr. Die Auszeichnung für den Koch des Jahres wird nicht nur nach Punkten, sondern auch nach anderen Kriterien vergeben.

Die Spitzengruppe der deutschen Köche nach Punkten bleibt im Gault-Millau 2015 unverändert. Harald Wohlfahrt von der Schwarzwaldstube in Baiersbronn, Joachim Wissler vom Restaurant Vendôme in Bergisch Gladbach, Klaus Erfort vom GästeHaus in Saarbrücken und Helmut Thieltges vom Waldhotel Sonnora in Dreis in der Eifel bekamen je 19,5 von 20 Punkten.

Die deutsche Ausgabe des Restaurantführers vergibt neben dem Titel Koch des Jahres auch in weiteren Kategorien Auszeichnungen. Hier die Auszeichnungen für das kommende Jahr im Überblick: