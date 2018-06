Gesellschaftskritik Mehr Bilder für den WDR!

Guten Morgen, guten Abend, jedenfalls, hallo, Tom Buhrow.

Kommen wir gleich zur Sache: Wir haben gehört, dass Sie im Sender WDR einen "harten Sparkurs" angeordnet hätten, und als wertkonservative Kolumnisten haben wir, wie Sie sich denken können, für hartes Anordnen einiges übrig.

Allerdings wurden wir stutzig, weil Sie ungefähr 600 Bilder des WDR-Kunstfundus verkaufen wollen. Erstens, da wir nicht wussten, dass der WDR überhaupt unbewegte Bilder besitzt und zweitens so etwas wie einen Kunstfundus pflegt. Beim Wort Fundus dachten wir bisher immer an die Klamottengrüfte der Stadttheater, in denen dieselbe Würzmischung hängt wie in Secondhandläden, also Schweiß, Mottenkugeln, Polyester und Verzweiflung. Aber offenbar hängt bei Ihnen da was ganz anderes: Kunst von "namhaften Künstlern", was uns als mit allen Hundertwassern gewaschenen Galeriegourmets selbstredend neugierig gemacht hat.

Und beinahe hätten wir den nächsten Betriebsausflug nach Köln gebucht, allein der Abwechslung halber, denn meistens loungen wir hier vornehm onduliert vor unserem Kobe-Rind-Burger, den Leute für uns machen, die davor ein Fashion-Blog betrieben haben, wissen Sie, so ist Berlin, und wir wären froh gewesen, da mal rauszukommen. Aber zu unserem Schrecken hieß es, Ihr WDR-Fundus sei "nicht-öffentlich". Seither vermuten wir, dass er sich vielleicht im Keller Ihrer Kölner Senderzentrale befindet, gleich neben dem Kabuff, in dem sich lichtscheue, vitaminarme Wesen die Witze für den Münster-Tatort ausdenken, und das fanden wir recht schade.

Verstehen Sie uns nicht falsch: Wir schreiben Ihnen nicht mit der Empörung des aufrechten Gebührenzahlers oder hetzen Ihnen etwa die Monitor-Redaktion auf den Hals. Schon gar nicht wollen wir sagen, dass der WDR auf einem unrechtmäßigen Kunstschatz sitzt wie Graf Koks von der Gasanstalt. Wir haben jedoch angesichts unserer GEZ-Zahlungsroutine salopp errechnet, dass uns vom Gesamtwert der Bilder etwa 200 Euro zustehen. Schicken Sie uns doch daher ein Tausendstel eines Ernst Ludwig Kirchner, von dem sich ja einer in Ihrem Besitz befinden soll. Oder vielleicht ein Zehntausendstel von Hieronymus Bosch, falls der bei Ihnen vorrätig ist. Wir möchten mal ein richtiges Höllengemälde sehen und nicht immer nur den Fernsehgarten sonntags im ZDF.

Sollte Ihnen diese Konfetti-Lösung zu umständlich sein, möchten wir Ihnen alternativ vorschlagen, die 600 Bilder in Ihr Fernsehprogramm zu integrieren, da wären wir nicht knickerig und es hätten alle was davon. In Ihrer 24-stündigen Karnevalssause zum Beispiel, als dramaturgisches Element in den Dokumentationen zum Mythos Loreley oder, wie man im WDR sagt, als "peppige Auflockerung" in Generation Waldsterben, zwischen die Alltagstipps von frauTV. Oder dekorieren Sie damit mal die filterkaffeetrüben Wohnungen ihrer Krimikomissare. Und wie wär’s: anstelle der schönsten Bahnstrecken – die schönsten Gemälde des WDR!

Wir haben nämlich in unseren Keller, Vorname Gottfried, geguckt und fanden dort Folgendes: "Trinkt o Augen, was die Wimper hält, von dem goldenen Überfluß der Welt." Und wer würde da widersprechen, Herr Buhrow? Überlegen Sie es sich, besprechen Sie es in den Gremien, in den Ausschüssen und wir legen zum Dank mit der nächsten Fernsehgebühr noch ein Gemälde drauf, das Sie später mit den anderen an neureiche Dachgeschossdeppen verscheuern können. Bitte:

* * * * *

Wir nennen es Weißraum und Sie können es sich hier, zusammen mit diesem Brief, ganz einfach ausdrucken. Und bedenkt man die Schnelllebigkeit des Onlinejournalismus dürfte es seinen Wert schon binnen weniger Wochen vervielfacht haben. Spüren Sie diese Ästhetik der Leere? Das anregende Flirren? Dieses sprühsahnige Nichts, das sich darin erhebt? Kunst, ach, ist doch was Tolles, nicht wahr?

In diesem Sinne, alles Gute, auch beruflich: Ihre Gesellschaftskritik