Kolumne "Fehlerlesen" Ein Déjà-vu wirft Fragen auf

Yassin Musharbash war 1994 als Austauschschüler in Südafrika und kommt 20 Jahre später in ein vertrautes und doch völlig verändertes Land zurück:

Es ist überwältigend, wieder in Durban zu sein, dieser grünen, hügeligen, immer schwülen Stadt. Ich fahre an den neoviktorianischen Häuschen der Suburbs vorbei, am verdreckten Hafen und den Docks. Ich freue mich über das tropische Grün, das zugleich vertraut und überraschend ist. Ich lächle, als ich eine Shoppingmall wiedererkenne, und bin verwirrt, weil ich trotzdem orientierungslos bin. Ich fühle mich wie ein schlecht austarierter Taucher, der mal auf den Meeresgrund knallt und im nächsten Augenblick an die Wasseroberfläche schießt. Nur dass es bei mir nicht um oben und unten geht, sondern um Vergangenheit und Gegenwart.