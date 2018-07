Jahresrückblick 2014 "Meine Bilder sind jetzt dunkler. Aber so war dieses Jahr"

ZEITmagazin ONLINE: Herr Saman, erinnern Sie sich noch an den Anfang dieses Jahres?

Moises Saman: Das fällt mir schwer. Alles erscheint mir unendlich weit weg, obwohl mein Jahr eher ruhig begonnen hat. Meine erste größere Reise war im März, nach Bagdad. Ab da wurde es dann sehr hektisch, weil der "Islamische Staat" aufgetaucht ist.

ZEITmagazin ONLINE: Der Kampf gegen den IS, die Ukraine-Krise, der Ausbruch von Ebola – 2014 war ein Jahr der Krisen. Verdrängt in Ihrer Arbeit ein Konflikt den anderen?

Saman: Fotografen passiert es oft, dass sie von einem Krisengebiet ins nächste hetzen. Natürlich hat da auch die Medienlogik einen Einfluss auf uns. Ich versuche, selbst zu entscheiden, an welchem Thema ich arbeiten will. Ich habe mich zum Beispiel gegen Ebola entschieden. Ich wollte mich auf meine Langzeitprojekte konzentrieren. So kann ich vollständigere Geschichten erzählen.

ZEITmagazin ONLINE: Der erste Auftrag des Jahres hat Sie nach Brasilien geführt, anschließend reisten Sie in den Irak für die Parlamentswahlen, dann nach Chile. Im August haben Sie im Nordirak die Flucht der Jesiden vor den IS-Truppen fotografiert. Ihr Jahr wurde von Monat zu Monat extremer.

Saman: Ich fotografiere schon länger die Entwicklung in den Ländern des Arabischen Frühlings. Was sich dort 2014 ereignet hat, ist sehr enttäuschend: Syrien ist eine Katastrophe, Libyen genauso, Ägypten verwandelt sich gerade zurück in einen Polizeistaat, vielleicht noch schlimmer als unter Mubarak. Als Fotograf habe ich immer auch mit der Gewalt zu tun, die ein Jahr hervorbringt. Meine Bilder sind jetzt dunkler und zeigen mehr Leid, mehr Flüchtlinge. Aber genau so war dieses Jahr.

ZEITmagazin ONLINE: Wie sind Ihre Arbeitsbedingungen, wenn Sie in Konfliktgebieten unterwegs sind?

Saman: Es wird immer schwieriger. Als Fotograf muss man die meiste Zeit draußen sein, auf der Straße, nah dran an den Ereignissen. Das ist kompliziert und inzwischen sehr gefährlich. Ich habe aber auch neue Möglichkeiten gefunden, damit umzugehen. Ich arbeite jetzt an Geschichten, die nur indirekt mit den Ereignissen zu tun haben.

ZEITmagazin ONLINE: Können Sie ein Beispiel geben?

Saman: Es ist nahezu unmöglich, im IS-Gebiet zu arbeiten. Ich habe keinen Zugang. Ich kann nicht einmal einschätzen, wie es wäre, dort zu fotografieren. Also versuche ich, Menschen zu begleiten, die aus den IS-Gebieten fliehen. So kann ich trotzdem eine Geschichte erzählen.

ZEITmagazin ONLINE: Was war für Sie die wichtigste Geschichte dieses Jahres?

Saman: Anfang August habe ich einen Helikopter-Absturz überlebt. Ich war im Nordirak unterwegs, um die Jesiden zu fotografieren, die vor den IS-Truppen geflohen sind. Der Pilot starb bei diesem Absturz, alle Passagiere lagen übereinander und die Kinder schrien nach ihren Eltern. Die Rettung war sehr dramatisch. So eine Situation habe ich noch nie erlebt. Aber ich habe sie trotzdem fotografiert.

ZEITmagazin ONLINE: Warum fotografieren Sie vor allem in Kriegs- und Krisengebieten?

Saman: Ich sehe mich nicht ausschließlich als Krisenfotograf oder Kriegsfotograf. Ich mag es nicht, wenn das jemand über mich sagt. Das wird meiner Arbeit nicht gerecht. Ich habe dieses Langzeitprojekt über den Arabischen Frühling begonnen. Wenn das mal fertig ist, kann ich mich auch wieder auf andere Themen konzentrieren. Aber gerade fühle ich mich dazu verpflichtet, die Ereignisse festzuhalten, die meine Generation prägen.

ZEITmagazin ONLINE: Sie halten 2014 für ein geschichtlich bedeutendes Jahr?

Saman: Ja, was 2014 passiert ist, wird uns definitiv in Erinnerung bleiben: Der IS hat Mossul erobert, sich im Irak und in Syrien ausgebreitet und alle mit seiner Brutalität schockiert. Ethnische Minderheiten wie Jesiden und Christen mussten aus ihrer Heimat flüchten. Westliche Journalisten wurden vor der Kamera enthauptet. Es wäre kein Übertreiben, würde man sagen: Der "Islamische Staat" hat sehr schnell die ganze Welt in eine panische Angst versetzt.

ZEITmagazin ONLINE: Sie waren innerhalb von wenigen Wochen in sehr unterschiedlichen Ländern und Krisengebieten. Kann man aus dem Vergleich eine Lehre ziehen?

Saman: Normalerweise vergleiche ich nicht. Aber als ich im Oktober in Hongkong war, bei den Studentenprotesten, da ist es mir doch passiert. Die Studenten dort haben komplett friedlich demonstriert. Es gab kein Graffiti an den Wänden, alle haben ihre Botschaften auf Schilder geschrieben, sogar ihren Müll haben die Demonstranten eingesammelt und recycelt. Auf dem Tahrir-Platz in Kairo sah es komplett anders aus.

ZEITmagazin ONLINE: Wie gehen Sie mit alldem um, was sie erleben – mit dem Leid, der Gewalt?

Saman: Diese Frage wird mir häufig gestellt. Aber ich habe keine befriedigende Antwort. Vielleicht weiß ich einfach, bis zu welchem Grad ich mich auf meine Arbeit einlassen darf. Ich weiß auch, wo meine Grenzen sind. Und ich habe neben meiner Arbeit auch ein Leben, das nichts mit Krieg, Flüchtlingen und Konflikten zu tun hat. Dieses Leben schätze ich mindestens so sehr wie meine Arbeit.

ZEITmagazin ONLINE: Wie sieht das aus, Ihr Leben abseits der Krisengebiete?

Saman: Ich versuche, die Zeit so gut es geht zu genießen. Wenn ich nach Barcelona zurückkomme, wo ich wohne, gehe ich surfen, unternehme etwas mit meiner Freundin und gehe mit meinem Hund spazieren. Ich habe mich auch mit der Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien beschäftigt. Menschen wollen unabhängig leben, das scheint überall so zu sein.

ZEITmagazin ONLINE: Aber erscheinen solche Probleme nicht nebensächlich, wenn man gerade aus Syrien oder dem Irak nach Hause kommt?

Saman: Es ist wichtig, immer alles in seinem Kontext zu betrachten. Für einen arbeitslosen Spanier ist Arbeitslosigkeit das wichtigste Thema. Jeder lebt in seiner Realität. Als Fotograf erlebe ich das ständig, ich fotografiere diese unterschiedlichen Realitäten. Bevor ich ein Urteil fälle, versuche ich mir immer klarzumachen, wo ich gerade bin.

ZEITmagazin ONLINE: Was wollen Sie mit Ihren Bildern bewirken?

Saman: Wenn die Menschen, die meine Bilder anschauen, wissen wollen, wer das ist auf dem Bild und wo es aufgenommen wurde, bin ich schon zufrieden. Ich wünschte zwar, ich hätte einen direkteren und größeren Einfluss auf die Politik. Aber es wäre naiv, wenn ich daran glauben würde.

ZEITmagazin ONLINE: Der Kriegsfotografie wird oft vorgeworfen, grausame Szenen ästhetisch zu veredeln. Wie schön dürfen Ihre Bilder sein?

Saman: Meine Bilder zeigen die Welt, wie ich sie wahrnehme, wie die Realität mir begegnet. Wenn mein fotografischer Blick ästhetisch ist und Menschen gleichzeitig wachrüttelt, dann sehe ich darin kein Problem.

ZEITmagazin ONLINE: Hat die Fotografie diese Kraft: Menschen auf etwas aufmerksam zu machen?

Saman: Ja, das glaube ich. Menschen interessieren sich mehr für Bilder als jemals zuvor. Schauen Sie sich nur Instagram an. Wenn ich denken würde, meine Arbeit als Fotograf wäre sinnlos, würde ich damit aufhören. Ob die Aufmerksamkeit, die man mit Bildern erzeugen kann, auch dazu führt, dass sich etwas zum Positiven verändert? Der Beweis dafür wurde noch nicht erbracht. Schon gar nicht in diesem Jahr.

ZEITmagazin ONLINE: Welches Ihrer Bilder bringt für Sie das Jahr 2014 auf den Punkt?

Saman: Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich jemals ein Bild gemacht habe, das so etwas leisten könnte. Ich arbeite gerade an meinem Buch Discordia. Darin werden Bilder vom Arabischen Frühling zu sehen sein, die etwas abseitiger sind: ein leerer Schreibtisch in einem von Gaddafis Bunkern oder ein Auto unter einer Abdeckplane in Kairo. In der Summe erzählen diese Bilder mehr als zum Beispiel die dramatischen Szenen vom Tahrir-Platz. Genauso ist es mit diesem Jahr. Ich habe so viel erlebt, so viele Geschichten verfolgt. Ein einziges Bild reicht für 2014 nicht aus.

ZEITmagazin ONLINE: Erinnern Sie sich wenigstens an ein schönes Bild aus diesem Jahr?

Saman: Ich habe in diesem Jahr viele schöne Bilder gemacht, zum Beispiel von der Landschaft im Nordirak. Die Natur dort ist irgendwie magisch. Mir ist da klar geworden: Schönheit gibt es überall. Das Leid kann sie nur manchmal überdecken. Auch Bilder von Flüchtlingen können schöne Momente transportieren. Eine Mutter umarmt ihr Kind. Das ist universell.