Gesellschaftskritik des Jahres Heldentaten, Heulsusen, Hochzeiten – Hurra!

Willkommen in jenem Vakuum zwischen den Jahren, das einst der Besinnung diente, und das viele Menschen heute zum Geschenkeumtauschen, Pornogucken oder Computerspielen nutzen. Es ist eine besondere Zeit, in der die Weihnachtsgans und das vergangene Jahr noch bleiern im Magen liegen.



Wir von der Gesellschaftskritik grasen ja das ganze Jahr auf der Bullshit-Weide irgendeines Dschungelcamps. Für Sie. Und das löst natürlich Emotionen aus, nicht nur bei Ihnen. Katharsis ist ja nun kein neues Automodell von Toyota, sondern die Läuterung unserer Seelen von den üblen Leidenschaften, denen wir täglich medial begegnen. Im Fernsehen heißt das auch Jahresrückblick, und die TV-Anstalten haben bis hierher bereits Dutzende davon in deutsche Wohnzimmer gesendet. Was für ein Jahr: Heldentaten, Heulsusen, Hochzeiten – Hurra! Emotionen pur.

Nun ist die Realität, das weiß jedes Kind, eine Illusion, die sich durch Fernsehen einstellt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass sich die Realität nach den bereits verfassten Jahresrückblicken für das kommende Jahr richten muss. Wir von der Gesellschaftskritik sind wie immer tipptopp informiert und haben – viel investigativer als die Gala – bereits die ersten Sendekonzepte gehackt. Das haben wir gefunden:



Die emotionalsten Momente des Jahres

Herzogin Kate bringt im April ein Mädchen zur Welt. Um die Erziehung und Thronfolge gendergerecht zu gestalten, nennen sie und Prinz William das Kind Alfred Edward Mortimer, Duchess of Cambridge.

Nach langem Hin und Her macht Mandy Capristo während der Bambi-Verleihung Mesut Özil einen Heiratsantrag. Er sagt Nein, obwohl sie gerade zur Goldenen Henne des Jahres gekürt wurde.

Ein Moment für die Fernsehgeschichte: Unter Tränen übergibt Günther Jauch seine Sonntagabend-Talkshow an Thomas Gottschalk mit den Worten: "Ich hoffe, ich darf als Gast wiederkommen."

George Clooney wird Vater. Allerdings heißt die Mutter von George Clooney Junior nicht Amal Alamuddin, sondern Angelina Jolie. Die beiden hatten sich am Set zu Heiraten ist nichts für Anfänger (Regie: Ben Affleck) kennengelernt.

Ja auf dem Elfmeterpunkt: Der erste Nationalspieler heiratet seinen langjährigen Lebenspartner aus der dritten Liga in der Allianz Arena. München weint.

Die skurrilsten Momente des Jahres

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan erklärt die Pizza zum türkischen Weltkulturerbe, weil das Gericht von Muslimen erfunden wurde. Eine von ihm eingerichtete Kommission untersucht auch die Herkunftsgeschichte des Cheeseburgers.

Justin Bieber und Miley Cyrus performen beim Superbowl ihr Duett It's hard to be young. Während des Auftritts brechen sie in einen lautstarken Streit aus, wer die schlimmere Kindheit hatte. Beide verlassen die Bühne, Amerika schaltet ab.

Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit Xavier Naidoo wird Akif Pirinçci Dschungelkönig.

Bushido entschuldigt sich im Musikantenstadl öffentlich für seine "schlampenverachtende Wortwahl" und singt mit Andrea Berg einen Disstrack gegen alle Schlampenverachter.

Der Oscar für die beste weibliche Hauptrolle geht an Angela Merkel. Sie war die Hauptfigur der Langzeit-Dokumentation Eine Frau, eine Raute.

Die traurigsten Momente des Jahres

Kim Kardashian zieht blank und zeigt auf dem Mai-Cover der Vogue ihr Gaumenzäpfchen. Jetzt will keiner mehr ihre Selfies sehen.

Nach ihrer Farbenspiel-Welttournee verkündet Helene Fischer ihren Abschied aus der Musikbranche. Nach ihrem großen Einsatz beim Tatort möchte sie fortan ausschließlich Schwarz-Weiß-Stummfilme drehen.

Robbie Williams möchte die Geburt seines dritten Kindes per Google Glass live ins Internet streamen. Erst im Kreißsaal bemerkt er, dass er versehentlich die Sonnenbrille aufgesetzt hat.

Modern Talking feiert beim Eurovision Song Contest in Wien mit dem Lied United forever Wiedervereinigung und gewinnt. Drei Wochen später wird bekannt, dass das Duo gar nicht selbst singt, sondern der Gesang vom Schlagerduo Die Amigos stammt, und durch das Umhängekeyboard von Dieter Bohlen abgespielt wurde.

Heidi Klum schließt ihren Instagram-Account.

Sie finden, 2015 war keine rechte Überraschung? Sie werden sehen, im Rückblick sieht das völlig anders aus.