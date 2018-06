Gesellschaftskritik Herz unterm Hammer

Kai Diekmann hat sich rasiert. Gut, werden jetzt fünfzig Prozent der Leser diese Kolumne sagen, das mache ich jeden Morgen. So what? Aber Kai Diekmann hat sich nicht einfach so rasiert. Schließlich ist bald Weihnachten, da macht man gar nichts mehr einfach so. Sondern alles für einem guten Zweck. Sogar rasieren. Der Chefredakteur der Bild also hat sich seinen Silicon-Valley-Zauselbart abnehmen lassen, dafür haben eine große Supermarktkette und eine Rasierklingenfirma gemeinsam 100.000 Euro gespendet. Vollkommen uneigennützig, natürlich.

Auf der Webseite von United Charity findet man noch allerhand andere verlockende Angebote von Prominenten, die Dinge für einen guten Zweck versteigern. Eine von George Clooney handsignierte Kaffeemaschine eines bekannten Herstellers. Das benutzte Konzerthandtuch von Justin Bieber. Ein Grill einer erfolgreichen amerikanischen Marke, signiert von Thomas Müller. Ein Porzellan-Rhinozeros von Karl Lagerfeld. Ein von Lena Gercke signierter Haarstyler. Eine Radmutter des Red-Bull-Teams. Eine von Pamela Anderson signierte Likörflasche. Praktisch alles, was Sonja Zietlow jemals bei der Moderation des Dschungelcamps getragen hat.

Das alles wirft natürlich viele Fragen auf. Ist Weihnachten die Zeit, in der Werbung Karneval feiert und sich als Charity verkleidet? Gibt es Menschen, die Prominenten den ganzen Tag hinterherrennen und alles einsammeln, was deren Hände je berührt haben? Meint Sonja Zietlow das ernst – oder hat sie einfach nur ihren Kleiderschrank ausgemistet? Kratzt ein Teenie tatsächlich all sein Taschengeld zusammen, um sich ein nach Bieberschweiß müffelndes Stück Frottee ins Haus zu holen, das Mutti – wenn es schlecht läuft – versehentlich in die Waschmaschine steckt?

Festzustellen ist jedenfalls: Je mehr Blut, Schweiß und Tränen in so einem Promi-Gegenstand stecken, desto teurer wird er. Mario Götzes Schuh, mit dem er das Siegtor im WM-Finale geschossen hat, ging vor ein paar Tagen für zwei Millionen Euro weg. Eigentlich wollen wir ja durch Spenden dieses ungute Gefühl, das der ganze Weihnachts-Materialismus in uns auslöst, ausradieren. Dass das Haben-Wollen mit diesen Promi-Versteigerungen auf die Spitze getrieben wird – geschenkt. Der Zweck heiligt ja schließlich die Mittel. Deshalb haben wir noch einige Vorschläge, was dringend vor Weihnachten noch unter den Hammer muss:

In der letzten "Wetten, dass..?"-Sendung verkündet Thomas Gottschalk, dass er seine Frisur versteigert. Angela Merkel überlässt dem Höchstbietenden ihr Fingerzelt, ein Bieter-Battle von Thomas de Maizière und Ursula von der Leyen wird erwartet. Christian Wulff stellt den Anzug zur Verfügung, den er trug, als er auf dem Weg zum Emir war. Tokio Hotel versteigert das "Tokio" im Bandnamen und nennt sich jetzt "Magdeburg Hotel". Grumpy Cat verspricht dem Höchstbietenden, ab sofort nur noch supersüß zu lächeln. Jogi Löw verpflichtet sich, für 10.000 Euro nie mehr "scho au" zu sagen. Der FC Bayern versteigert das gebrauchte Wasser aus dem vereinseigenen Entmüdungsbecken, abgefüllt in formschöne Flaschen direkt nach den Spielen. Lothar Matthäus versteigert seine nächste Scheidung – neu interessierte Damen können bei United Charity übrigens gerade ein Dinner mit ihm ersteigern. Heino versteigert seine Brille, Dieter Thomas Heck seine Dritten und Bernd Lucke die AfD.

Sie fanden das jetzt alles gar nicht witzig? Kein Wunder. Die besten Pointen haben wir vorab an uns noch unbekannte Kommentatoren versteigert.