"Tatort"-Kritikerspiegel Sie können nicht gewinnen

Was wollen uns die Drehbuchautoren sagen?

Christian Buß: Waffenhändler sind Schweine. Um diese so simple wie richtige These wird ein amtlicher Polit-Thriller über Mossad, iranisches Atomprogramm und österreichische Rüstungslieferanten zusammengeschraubt – streckenweise allerdings mit sehr simpler Stoßrichtung. Der Wiener Tatort war schon mal weiter.

Lars-Christian Daniels: Wenn es im Tatort um "die da oben", internationale Verschwörungen oder Geheimdienste geht, funken den Kommissaren früher oder später die Vorgesetzten dazwischen. In Wien ist das nicht anders. Gut, dass Moritz und Bibi sich so gut mit ihrem Chef verstehen.

Wolfram Eilenberger: Es gibt immer einen noch größeren Fisch.



Markus Ehrenberg: Von wegen, auf Rechtsstaat und Gerichte setzen – der Mossad erledigt die Bösen, egal wo ...

Kirstin Lopau: Ein korrupter dem Hochadel entstiegener Graf triumphiert am Ende: "Herr Eisner? Sie können nicht gewinnen. Wir haben das Geld, wir haben die Beziehungen und wir scheißen uns nichts", und bekommt doch seine gerechte (?) Strafe. Oder anders: Darf Terror durch Terror (nichts anderes sind für mich gezielte Mordkommandos) bekämpft werden?



Wie überzeugend sind die Kommissare?

Christian Buß: 6 Punkte

Lars-Christian Daniels: Moritz: 7 Punkte; Bibi: 9 Punkte

Wolfram Eilenberger: 8 Punkte

Markus Ehrenberg: Sieben. Moritz Eisner und Bibi Fellner (Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser), der Grantler und die Coole, die sind so gut, denen kann auch ein fragwürdiges Drehbuch nichts anhaben.

Kirstin Lopau: Beide hervorragende 9 Punkte

Was ist Ihre Lieblingsszene?

Christian Buß: Ein Staatsanwalt ermittelt gegen einen Waffenhändler und seine 15 Top-Anwälte. Auf dem Tisch des überforderten Anklägers lagern 300.000 Seiten Akten. Frust royal.

Lars-Christian Daniels: Die Verfolgungsjagd des Zuges – ich musste irgendwie an die Textaufgaben im Mathe-Unterricht denken, die mich schon zu Grundschulzeiten ins Schwitzen brachten. Wenn ein Güterzug mit 150 km/h durch Österreich braust, wie lange braucht er dann von Wien nach Ernstbrunn? Ich rechne immer noch.

Wolfram Eilenberger: Sehr starke Schlussszene, sehr starker Beginn – mittlerweile ein Markenzeichen des Wiener Tatort.



Markus Ehrenberg: Chefinspektor Moritz Eisner, der in seinem Dienstwagen auf der Landstraße von einem Verkehrspolizisten angehalten wird. Eisner muss aussteigen und hinten im Auto sein Warndreieck herzeigen. Er zischt den Polizisten an: "Du Kasperl!"

Kirstin Lopau: Die Verstrickung des Herrn Grafen bis in die höchsten Kreise und auch bis in die Reihen der (Verkehrs-)Polizei ist sehr gut dargestellt und macht Angst vor den korrupten, gierigen Mächtigen. Zudem sagt Bibi zu Beginn sehr passend: "Wir zwei (Moritz und sie) in einem Agentenkrieg!", und lacht aus vollem Halse. Aber ja, das war es – ein spannender Agententhriller, bei dem man niemandem mehr trauen konnte und zwischendurch nicht mehr wusste, ob der Dorfpolizist nun ein Fake ist oder ein Agent. Sehr gut gemacht! Und so eine schöne Verfolgungsjagd zu Fuß durch Wien – du wunderschöne Stadt!

Was ist der peinlichste Moment?

Christian Buß: Kommissar Eisner und Kollegin Fellner wollen einen Güterzug mit Teilen für die Herstellung von Atomwaffen stoppen – und versuchen ihn immer wieder an Bahnübergängen aufzuhalten. Solch alberne Action hat der Ösi-Tatort eigentlich gar nicht nötig.

Lars-Christian Daniels: Peinlich sind die Momente nicht wirklich, aber Tochter Claudia fand ich im Wiener Tatort schon immer überflüssig. Die Szenen sorgen auch diesmal regelmäßig für Vollbremsungen in einem ansonsten spannend und clever arrangierten Krimi.

Wolfram Eilenberger: Herzinfarktsimulation zwecks feindlicher Handyübernahme – so leicht sollte das nicht sein.



Markus Ehrenberg: Die Benefiz-Party beim schwerreichen Lobbyisten und Waffenschieber Trachtenfeld-Lissé, der für Afrika sammeln lässt.

Kirstin Lopau: Bibi versucht sich beim Zeugen Max auf eine wirklich blöde Art und Weise einzuschleimen. Geholfen hat's, peinlich war's trotzdem.

Ihre Gesamtwertung für die Folge?

Christian Buß: 4 Punkte

Lars-Christian Daniels: 8 Punkte

Wolfram Eilenberger: 7 Punkte

Markus Ehrenberg: 5 Punkte

Kirstin Lopau: Vielleicht bin ich zu Neujahr zu milde gestimmt, aber das sind sehr gute 9 Punkte heute.