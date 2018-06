Dena Frohe Botschaft aus dem Studio

"Ich bin schon lange ein großer Fan des kanadischen Produzenten Mocky und von seiner Arbeit an den Alben von Feist, Kelela, Peaches und vielen anderen. Nach vielen Konzerten und der Tour zu Flash arbeite ich zurzeit an neuen Songs für mein nächstes Album. Ich hatte Another Love ursprünglich als akustisches Piano-Demo aufgenommen. Dann habe ich die Aufnahme Mocky geschickt und ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, 'seine' Version davon zu machen. Ich war sehr glücklich, als er mir antwortete, dass er das gerne machen würde. Er hat das Herz des Stückes behalten, dazu aber eigenständig die meisten Instrumente eingespielt. Dabei heraus kam eine komplexere, und, wie ich finde, sehr schöne neue Version." Dena