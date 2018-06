Gesellschaftskritik Wenn Männer nachts rausmüssen

Neulich haben wir den Trailer zu einem neuen Film gesehen, der bald anlaufen soll. In den Hauptrollen: Robert De Niro und Leonardo DiCaprio, zwei Lieblingsschauspieler von Martin Scorsese, der auch Regie geführt hat. Dazu noch Brad Pitt. Drehbuch: Terence Winter, der die Drehbücher für The Wolf of Wall Street und Boardwalk Empire geschrieben hat. Es geht um irgendwas mit Casinos. Der Film wird sicher irrsinnig gut, dachten wir sofort. Festivalabräumer, Kassenknüller, Oscargewinner, ein Film der Filme.

Aber es gibt, Sie ahnen es, ein Aber. Denn es ist gar kein Kinofilm, den sich Scorsese und die anderen für ihre erste, historische Zusammenarbeit ausgesucht haben. Es ist ein Werbespot. Also jetzt nicht der Trailer, der ist ein Trailer, und zwar für den Werbespot, der erst irgendwann später im Jahr ganz zu sehen sein wird und in dem zwei Casinos in Manila und Manaus beworben werden.

Einen Trailer für einen Werbespot zu drehen, erscheint Ihnen und uns jetzt erst einmal seltsam. Aber wie alles, was aus Kalifornien kommt und wir nicht verstehen, ist es sicher das nächste große Ding. Auch hierzulande sollten die Marketingabteilungen deshalb dringend darüber nachdenken, was sich im ganz, ganz großen Stil bewerben ließe. Wir wagen hier schon mal eine Prognose, welche Trailer für Werbespots wir bald im Vorabendprogramm zu sehen bekommen:

Eine Stadt, es ist Nacht. Plötzlich geht hinter einigen Fenster der Hochhäuser das Licht an. Schnitt. Wir sehen Männer, die aufstehen und sich bewaffnen. Sie ziehen los, um im Schutz der Dunkelheit ihr Unwesen zu treiben. Schnitt. Auch Bruce Wayne (Christian Bale) steht auf, zieht sein Batman-Kostüm an und schwingt sich aus dem Fenster seiner Luxuswohnung. Kurz bevor er wegfliegt, sieht er in die Kamera und sagt: "Millionen Männer müssen nachts raus." Regie: Christopher Nolan. Werbung für: Granufink.

Wir befinden uns im Inneren eines Berges. Die Kamera folgt dem Hobbit (Martin Freeman) durch dunkle Gänge, die in eine große Höhle münden. Dort sitzt der fürchterliche Drache Smaug. Aber er sitzt nicht auf einem Haufen Gold, sondern auf einem Haufen Papier. Die Augen des Hobbits weiten sich vor Entsetzen, verzweifelt schreit er: "Wo ist der Schatz?". Der Drache grinst maliziös. Regie: Peter Jackson. Werbung für: Bundesschatzbriefe.

Weitere Ideen: Quentin Tarantino dreht mit Samuel L. Jackson, John Travolta und Harvey Keitel für Zewa Wisch&Weg. Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davies, und Cynthia Nixon werben für Toppits Frischhaltefolie. Clint Eastwood macht mit Meryl Streep einen Spot, in dem es um die Einsamkeit und Gefahr in der Weite Montanas geht; Auftraggeber: Somfy Hausautomation.

Das einzige Detail, an dem das Ganze doch noch scheitern könnte: De Niro und die anderen sollen jeweils 13 Millionen Dollar für ihren Werbeauftritt bekommen haben. Einen Haufen Geld. Sie baden sicher gerade ihre Hände drin.