Gesellschaftskritik Ihre Zellen kriegen sie nicht klein

Madonna hat ein neues Album gemacht, es heißt: Rebelheart und erscheint im März. Kurz vor Weihnachten stellte Madonna einige Songs zum Download vorab bereit und macht seitdem auf Twitter, Facebook und Instagram kräftig Werbung für ihr Werk, immer schön versehen mit dem Hashtag #rebelheart.

Bei ihren Posts spielt sie vor allem mit dem Cover ihres Albums: Auf dem ist ihr Gesicht zu sehen, eingeschnürt von schwarzen Bändern, darunter der Schriftzug Rebelheart. In den vergangenen Tagen nun postete Madonna unter anderem Bilder von Jesus ("One of the first rebelhearts"), Lady Diana ("Anyone who fights for freedom is a rebelheart"), Bob Marley ("This rebelheart sang about one love"), Nelson Mandela ("This rebelheart fought for freedom") und Martin Luther King ("This rebelheart had a dream") – Fotomontagen, auf denen alle diese Personen ebenso eingeschnürte Gesichter haben.

Der Shitstorm ließ natürlich nicht lange auf sich warten: Werbung fürs Album machen mit Mandela, King und Co? Unverschämtheit! Madonna ruderte sofort zurück: Nicht sie, sondern ihre Fans hätten die Fotomontagen gemacht – sie habe diese Bilder lediglich verbreitet. Sie bewundere all diese Menschen sehr, und niemals würde sie es wagen, sich mit ihnen auf eine Stufe stellen: "Ich behaupte nicht, dass ich wie sie bin. Alles, was ich sage, ist, dass sie auch rebel hearts sind".



Wir von der Gesellschaftskritik können weder den shitstorm noch Madonnas Bescheidenheit nachvollziehen. Wer gehörte denn in diese Riege verehrungswürdiger Menschen, wenn nicht Madonna? Kämpft sie doch seit Jahren den schwersten Kampf von allen, gegen den übermächtigsten Gegner, dem bislang niemand außer ihr erfolgreich standgehalten hat: das Alter.

Madonna kann sich deshalb, da sind wir uns sicher, in jeder Hinsicht mit den anderen messen. Nelson Mandela konnte die Zelle nicht kleinkriegen, von Madonna und ihren Zellen kann man das gleiche behaupten. Sie war, wie Diana, mit einem Engländer verheiratet, der mit ihrer Popularität nicht klarkam. Wie Bob Marley liebt sie große Tüten, was die Kostüme beweisen, die Jean Paul Gaultier für sie Anfang der Neunziger entwarf. Und Jesus? Der ist nur ein einziges Mal auferstanden. Nichts gegen Madonna.



Madonnas sollte ihre Werbekampagne also unbedingt noch ausweiten. Zum Beispiel mit einem Foto von Mutter Teresa – schließlich kümmert sie sich um zwei afrikanische Kinder, die sie adoptiert hat. Und, natürlich, Mahatma Gandhi: Sie kämpft ihren Kampf vollkommen gewaltlos, allein mit Fitness und Photoshop. Und mehr Yoga als er hat sie sicher auch gemacht.