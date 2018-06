Fehlerlesen Geht Ihnen ein Licht auf?

Sein 22. und letzter Fall

Sternsingen ist nicht überall was für Kinder: In dem Kärntner Bergdorf Heiligenblut ziehen am 6. Januar die jungen Männer in sogenannten Rotten durch die Nacht und musizieren für ihre Nachbarn.

Am Apartment Sonne singt die Hofer Rotte für eine überraschte Familie aus Deutschland. Die Gäste waren nicht vorbereitet auf das nächtliche Treiben. Verlegen treten sie von einem Bein aufs andere, während ihnen 17 Männer und ein Stern sehr ausführlich von der Geburt des Heilands künden. Am Ende bekommen auch sie den Segen und die Tochter, die noch ihren Skihelm trägt, ein Zuckerl auf die Hand.

Im Nachbarhof wartet die Frau eines Sängers. Nach dem obligatorischen Sternlied lässt sie die Rotte ein und darf sich dafür eine Zugabe wünschen. "'Es ist ein Ros entsprungen' – wie jedes Jahr."