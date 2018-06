Wenn ein Arbeitgeber in einem offiziellen Schreiben lobt, man habe "neue Impulse gegeben", ist das ein ganz schlechtes Zeichen. Und wenn es dann noch heißt, man habe "eine Weiterentwicklung auf den Weg gebracht", kann man eigentlich schon den Schreibtisch räumen. Das ist fast so schlimm, als wenn einem Angela Merkel das Vertrauen ausspricht. Noch demütigender wäre nur, wenn man attestiert bekommen würde, man habe einen "Generationenwechsel eingeleitet". Das nämlich ist der Code für: Man ist alt und muss weg.

All dies stand im Statement, das der Bayerische Rundfunk zum bevorstehenden Abschied von Stadl-Moderator Andy Borg (55) gegeben hat. Der Musikantenstadl soll ohne ihn weitergehen. Für viele junge Menschen ist das ein Schock. Sie haben durch diese Meldung erst davon erfahren, dass die ARD eine Sendung mit diesem Titel im Programm hat.



Was immer nun auch geschehen wird: Der Musikantenstadl soll sich einem jungen Publikum öffnen. Beim Generationswechseln müssen die Öffentlich-Rechtlichen nicht von vorne anfangen, es gibt vielseitige Erfahrungen, auf die man zurückgreifen kann. Wir helfen da gerne:

1. Eine Sendung, die junge Menschen ansprechen soll, braucht einen Titel, den man gut twittern kann, wobei auch kryptischer Buchstabensalat nicht stört, etwa #MSKNTNSTDL

2. Man sollte auch bedenken, dass junge Menschen heute meist kein Fernsehgerät mehr besitzen, die gucken alles auf YouTube. Wer immer den #MSKNTNSTDL auch moderiert: Will er auch im Internetmedium Erfolg haben, muss er sich abschauen, wie YouTube-Stars ihre Fans ansprechen. Am besten guckt man scheinbar teilnahmslos im Raum herum, knetet wild die Hände und beginnt jeden Satz mit "ich" und beendet ihm mit "ähm". Als Hintergrund-Deko empfiehlt sich auch keine Scheunen-Dekoration sondern ein Expedit-Regal von Ikea oder so.

3. Schließlich muss man – nun ja – an den Texten etwas machen. Ein Borg-Intro wie: "Jetzt ist Stadlzeit/ wir sind so weit/ wir haben uns darauf gefreit/ wir sin' schon hier/ jetzt wünsch' i' dir / a' wunderschöne Zeit" ist zwar eingängig. Aber würde es ein Junge-Leute-Sänger, wie – sagen wir mal — Alligatoah, singen, klänge es wohl eher wie: "Stadltime is sex and crime/ seit ihr soweit/ ich bin schon breit/ knalle mir/ noch 'ne Maß voll Bier/ Wirdspaßmachnhier".