"1982" von Fenster

Fenster machen eine wundersame Musik, die gleichermaßen als Soundtrack für Twin Peaks, ein Melancho' Roadmovie oder ein postapokalyptisches Weltraumkammerspiel taugen würde. Das US-amerikanisch-deutsch-britisch-französische Folk-Pop-Quartett hat auf seinem zweiten, trefflich betitelten Album The Pink Caves zudem auch mit atmosphärischen Klangexperimenten von sich Reden gemacht. Die gleiche Liebe für das Detail stecken sie im Übrigen auch in ihre selbst gedrehten Videos.





Die Hitparade im Internet

Das Musikfernsehen ist tot – es lebe die One-Hit Parade! Nach dem Vorbild legendärer Hitparadenformate wie Formel Eins oder Top of the Pops stellt die One-Hit Parade auf ZEITmagazin ONLINE zehn Talente aus der Berliner Musikszene vor. Jeder Künstler hat genau einen Song lang Zeit, um sich und seine musikalische Vision mit einem einzigartigen Auftritt der Weltöffentlichkeit des Internets zu präsentieren. Was zählt ist die Performance, der Rest ist Playback. Das ist Retro in seiner modernsten Ausprägung: extravagant, schamlos und auch ein bisschen postironisch.

In der Kantine des Berliner Clubs Berghain wurden zehn Folgen der zweiten Staffel der One-Hit Parade gedreht. Präsentiert wird die zeitgeistige Neuerfindung der Hitparade von dem Musikkurator und Journalisten Martin Hossbach. Die Pet Shop Boys haben den Jingle für diese Staffel komponiert, inspiriert von einem ihrer allerersten Songs, den sie in den frühen Achtzigern aufgenommen haben.

Neue Trends in der Popmusik entstehen nicht in den Aufnahmestudios großer Musiklabels entstehen, sondern in den kleinen Clubs der Städte. Die Karrieren vieler großer Musiker haben in dem Moment begonnen, als sie in eng gedrängten Räumen gegen die Hörgewohnheiten ihres Publikums anspielten. Falls also eines dieser zehn Berliner Ausnahmetalente in ein paar Jahren Stadien füllt, können Sie sagen: Ich war damals dabei! Und nun ziehen Sie sich warm an und folgen uns in die Berliner Subkultur, ZEITmagazin ONLINE präsentiert jeden Tag einen neuen Künstler.







Die vollständige Staffel von The One-Hit Parade ist ab dem 28. Februar 2015 auf www.theonehitparade.com zu sehen.