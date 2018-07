Football, das haben wir mit den Jahren gelernt, ist ein Sport, bei dem über Monate hinweg die härtesten Typen darum kämpfen, als Vorgruppe eines Popstars aufzutreten. So kommt es uns jedenfalls vor, wenn wir die Berichte über den Super Bowl lesen: angeblich das wichtigste Football-Spiel der Saison, in Wirklichkeit aber nur das Rahmenprogramm der Halbzeitpause, in der der tatsächliche Hauptact des Abends auftritt. Egal ob Madonna, Michael Jackson, Tina Turner, Bruce Springsteen, Beyoncé oder, wie am Sonntag, Katy Perry: Für die Superstars ist das der endgültige Ritterschlag.

Seit es Wetten, dass...? als Plattform für Popstars in Deutschland nicht mehr gibt, wird die Halbzeitshow, so haben wir aus Insiderkreisen erfahren, in der Fernseh- und Musikbranche auch hierzulande als heißes Zukunftsmodell gehandelt. Wir waren exklusiv dabei, als ARD und ZDF die Show geplant haben, die in der Pause des diesjährigen DFB-Pokalfinales das Berliner Olympiastadion zum Leuchten bringen soll...

ZDF-Unterhaltungschef: "Hauptact, darauf haben wir uns ja bereits geeinigt, wird Helene Fischer. Wir wollen ihre Show ganz eng an die von Katy Perry anlehnen. Sozusagen eine deutsche Version des Ganzen. Also, fangen wir vorn an: Katy Perry reitet auf einem riesigen goldenen Löwen ins Stadion..."

ARD-Unterhaltungschef: "Ein Löwe, ein Löwe... Moment: Haben die vom DFB nicht noch irgendwo so einen Goleo von der WM 2006 im Schrank? Der könnte die Helene doch auf die Schulter nehmen!"

ZDF: "Goleo trägt keine Hose. Das ist wirklich nicht Helenes Stil."

ARD: "Gut, dann bekommt er ein Glitzerhöschen. Damit ist er golden und der Auftritt auch wieder mehr wie bei Perry."

ZDF: "Einverstanden. Als nächstes ist Perry dann mit Lenny Kravitz aufgetreten..."

ARD: "Da fragen wir Max Herre oder Xavier Naidoo, für die Street Credibility."

ZDF: "Super. Anschließend kam diese Sequenz, die so ein kalifornisches Strand-Feeling vermittelte, mit Palmen, Sufbrettern und Tänzern in felligen Haikostümen..."

ARD: "Da stelle ich mir so eine Ostsee-Kulisse vor: Strandkörbe statt Palmen, Luftmatratzen statt Surfbretter. Nur für die tanzenden Haie ist mir noch nix eingefallen ... gefährliches Tier im Kuschelkostüm, schwierig!"

ZDF: "Vielleicht fragen wir den BVB, ob er uns sein Vereinsmaskottchen ausleiht, diese schwarzgelbe Biene. So wie es gerade läuft, hat die an dem Abend sowieso frei. Sie sieht aus wie Biene Maja, das kommt sicher gut an."

ARD: "Toll! Und in die Strandkörbe setzen wir Oliver Kahn und Katrin Müller-Hohenstein rein, die kennen die Ostsee-Atmosphäre noch von der letzten Europameisterschaft. Damit schaffen wir die Verbindung zum Fußball-Feeling!"

ZDF: "Großartig. Vielleicht können wir da auch diesen Affen von Unser Charly irgendwie unterbringen? Oder aus Hallo Robbie! eine Robbe?

ARD: "Das klappt bestimmt. Jetzt brauchen wir noch eine coole rappende Frau als Missy-Elliot-Ersatz. Wen haben wir da?"

(betretenes Schweigen)

ARD: "Gut, das lassen wir weg. Wir gehen dann also gleich über zum Hochseilakt: Helene fliegt wie Katy Perry mit einer Sternschnuppe in den Abendhimmel und ... Alles okay bei Ihnen?"

ZDF: "Ja, mir kommen nur die Tränen, wenn ich mir das vorstelle. Das wird so ... groß!"

ARD: "Das wird es! Jetzt brauchen wir nur noch einen guten Titel! Halbzeitshow ist viel zu unglamourös."

ZDF: "Lassen Sie uns überlegen ... Stars, Tiere, Musik, Akrobatik ... ich hab's!"

ARD: "Machen Sie es nicht so spannend!"

ZDF: "Stars in der Manege!"