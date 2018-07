American Football, so konnten wir es wieder rund um den Super Bowl lesen und sehen, ist ziemlich gefährlich. Schlimme Fouls, Gehirnverletzungen, Depressionen – selbst vielen Amerikanern ist Football zunehmend zu brutal, sodass sie sich mittlerweile sogar für Fußball erwärmen können, den sie bislang für eine Art europäisches Fernsehballett hielten. Football jedenfalls: nur was für die ganz, ganz harten Kerle.

Nun wissen wir ja aus Rockballaden, Filmromanzen und Frauenzeitschriften, dass gerade ganz harte Kerle immer auch eine total verletzliche Seite haben. Körper gleich Schutzmantel, um es mal auf eine griffige Formel zu bringen.

Neuester Beweis dieser These scheint ein bizarrer Wettstreit zu sein, dessen Opfer zwei Footballer wurden. Es fing an mit einem Foto, das eine gewisse Stephanie, 19, blonde lange Haare, in ihrem Tinder-Profil postete: Auf dem Foto presst sie sich an den Footballstar Odell Beckham jr. und küsst ihn auf die Wange. Darunter schrieb sie nicht nur die Behauptung: "I fucked Odell Beckham jr ...", sondern auch eine Herausforderung: "Get on my level, cunts", was so viel bedeutet wie: "Das müsst ihr mir erst mal nachmachen, Schlampen!".

Diese ließen sich natürlich nicht lange bitten: Kurz danach postete eine andere Frau ein Selfie, auf dem angeblich sie und der Footballspieler Julian Edelman kurz nach dem Super Bowl-Sieg in einem Hotelbett zu sehen sind. "Just fucked Edelman, no lie", schreibt sie dazu. Der Mann auf dem Bild schläft, er liegt da und ahnt nicht, dass er, eben noch auf dem Feld der siegreiche Gladiator, auf dem Foto präsentiert wird wie das Fell eines geschossenen Bären.

Edelman hat sich nicht dazu geäußert, ob das Foto echt ist. Aber wir befürchten, dass die Fotos der beiden Wichtigtuerinnen, egal ob echt oder gefakt, einen neuen Trend auslösen werden: das Groupie, das sich als Jägerin präsentiert. Bald werden Groupies wie Großwildjäger die Kontinente bereisen, um die Big Five zu jagen: Footballer in den USA, Fußballer in Europa, Rugbyspieler in Australien, Sumo-Ringer und Kricketspieler in Asien. Und da das Wichtigste am Jagen ist, zeigen zu können, dass man selbst das wildeste Tier erlegt hat, werden ihre Trophäen Fotos sein wie die oben beschriebenen, die wir hiermit "Silfies" taufen möchten ("Stars I lately fucked").

All diese Angeberei kann allerdings einen Verdacht nicht ganz ausräumen: Könnte es sein, dass es in Wirklichkeit die vermeintlichen Jägerinnen sind, die in diesem Spiel zur Strecke gebracht werden? Wir werden es nie erfahren, denn die Stars schweigen. Wer will schon damit prahlen, etwas erlegt zu haben, das einem so bereitwillig vor die Flinte gelaufen ist?