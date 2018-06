Fotografie Der Star unter der Perücke

Kurt Cobain, George Harrison, Jimi Hendrix, sie alle hat Anton Corbijn in seiner Heimatstadt Strijen fotografiert. Hendrix in der südholländischen Provinz? Nicht ganz. Corbijn verkleidete sich in seiner Serie "a.somebody" als die Idole, die ihn prägten, weil er ihretwegen Fotograf geworden war. Von Nick Cave bis Björk, von Clint Eastwood bis Johnny Depp, er lichtete fast alle ab, deren Autogramme etwas wert sind. Zu seinem 60. Geburtstag widmet Den Haag ihm zwei Ausstellungen. Sie feiern Corbijn als Star – und die Starfotos, die ihn dazu gemacht haben.