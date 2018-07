In einem Interview verriet kürzlich der Produzent von Homeland, dass die fünfte Staffel der US-Serie in Berlin spielen werde. Carrie Mathison (Claire Danes) werde nicht mehr für die CIA arbeiten und sich mit ihrer Mutterrolle anfreunden. Während in Hollywood die Drehbuchautoren noch schreiben, sind uns aus geheimer Quelle bereits drei Drehbuchentwürfe zugespielt worden.

Carrie Mathison lebt mit ihrer Tochter in einer Dachgeschosswohnung in Prenzlauer Berg und verkauft online Kinderklamotten. Als ein neuer Vater (Matthias Schweighöfer) sich für den Vorstand der Kita ihrer Tochter bewirbt, wird Carrie misstrauisch: Hat sie nicht neulich an der Supermarktkasse gesehen, wie er Fertiggerichte in Plastiktüten stopfte? Carrie ist überzeugt davon, dass er von der Lebensmittellobby in die Kita eingeschleust werden soll, um das Bio-Essen abzuschaffen. Aber niemand will ihr glauben. Sie versucht, das Vertrauen des Vaters zu gewinnen, um ihn auszuhorchen. Bei einem Ausflug zu ihrer Datsche in Brandenburg kommen sie sich näher. Doch es ist zu spät: Die anderen haben die Verpackungen der Fertiggerichte in der Mülltonne des Vaters entdeckt. Carrie muss sich entscheiden: Entweder sie verliert den Kitaplatz – oder sie muss ihre Liebe verraten...

Carrie Mathison lebt mit ihrer Tochter in einer Altbauwohnung in Neukölln, wo sie eine vegane Bäckerei eröffnet hat. Als sie im Fernsehen zum ersten Mal Helene Fischer (Matthias Schweighöfer) sieht, ist sie überzeugt davon, dass diese eine russische Agentin ist. Aber niemand will ihr glauben. Carrie gibt nicht auf. Tag und Nacht spielt sie alle Helene-Fischer-Platten rückwärts ab, um geheime Nachrichten zu entschlüsseln. Verzweifelt spricht sie bei der amerikanischen Botschaft vor, wo man ihre Zurechnungsfähigkeit prüft, indem sie zwei Tage lang Telefongespräche deutscher Abgeordneter mithören muss, ohne einschlafen zu dürfen. Schließlich wird sie undercover in den MDR eingeschleust, um Fischers Griff nach der Macht im letzten Moment zu stoppen...

Carrie Mathison lebt mit Tochter in einem Loft in Mitte, wo sie einen kleinen Töpferladen betreibt. Nach ihrer ersten Konfrontation mit dem deutschen Pfandsystem erleidet sie einen Nervenzusammenbruch. In ihrem Arbeitszimmer erstellt sie ein riesiges collagenhaftes Wand-Schaubild, um das System zu durchschauen. Als plötzlich eine leere Flasche (Matthias Schweighöfer) in ihrer Wohnung auftaucht, ist Carrie davon überzeugt, dass es sich um eine Pfandflasche handelt. Aber egal ob im Supermarkt oder im Kiosk, niemand will ihr glauben. Carrie gibt nicht auf. Sie hackt sich in die Überwachungskameras des Supermarkts ein, in dem sie neulich jemanden beobachtet hat, der eine ganz ähnliche Flasche abgegeben hat. Als auf den Pfandautomaten im Supermarkt ein Anschlag verübt wird, gerät sie in Verdacht...

Die vierte Staffel von House of Cards wird sicher auch in Berlin spielen. Dann wird Frank Underwood (Kevin Spacey) versuchen, Präsident von Hertha BSC zu werden. Wir können es kaum erwarten.