Nicole Scherzinger und Lewis Hamilton haben sich getrennt. Das ist eine Meldung, die in den letzten Jahren so regelmäßig auftauchte wie die Wettervorhersage und ähnlich zuverlässig war, aber diesmal, liebe Leser, scheint es ernst zu sein. Bild weiß, warum: "Die Trennung von Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (30) und Ex-Pussycat-Doll-Sängerin Nicole Scherzinger (36) ist auch digital vollzogen: Sie entfolgte ihm bei Twitter!" Bild folgert daraus: "Weil es die insgesamt vierte 'Trennung' der beiden war, galt ein Liebes-Comeback nicht als ausgeschlossen. Nach der Twitter-Trennung dürften sich die Chancen darauf aber dramatisch verschlechtert haben... "

Daran sind zwei Dinge interessant: Erstens scheinen Boulevardmedien Mitarbeiter zu beschäftigen, die jeden Tag überprüfen, welcher Prominente seinem Partner nicht mehr bei Twitter folgt. Und zweitens hat der digitale Vollzug den realen überholt. Nicht nur der Anfang der Liebe wird über soziale Netzwerke inszeniert, sondern auch ihr Ende. Der Umkehrschluss: Sowohl die Liebesbekundung als auch die Trennungsabsicht wird nur noch ernst genommen, wenn sie vor aller Augen verkündet wird.



Nachdem wir das Phänomen der Liebe in Zeiten der Selbstvermarktung schon einmal untersucht haben, wollen wir uns heute dem Problem der Trennungen in Zeiten der sozialen Medien widmen. Wir haben dazu unzählige Promi-Trennungen in den sozialen Netzwerken analysiert und diesen Leitfaden entwickelt:

Erster Schritt, da hat Scherzinger alles richtig gemacht: entfolgen (Message: "Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben!"). Dabei beachten: Es gibt immer irgendwen, dem man folgt oder mit dem man befreundet ist, der den Status des Ex und den eigenen retweetet oder teilt. Daher gilt es, genau darauf zu achten, was man in der Zeit nach der Trennung postet. Das führt zu Schritt zwei: Fotos, auf denen man zeigt, wie unglaublich gut es einem geht. Scherzinger und Hamilton haben diesen Schritt vorbildlich absolviert: Sie postete Fotos von einer Bootstour in Venedig, wo sie erst vor Kurzem mit Hamilton Liebesurlaub machte (Message: "Dieser Urlaub hat mir überhaupt nichts bedeutet"), Hamilton postete Fotos von sich im Cockpit, mit Victory-Zeichen ("Mich lenkt grad überhaupt nichts ab"). Dritter Schritt, den Scherzinger und Hamilton noch vor sich haben: Zur Schau gestellte Innerlichkeit durch einen geposteten Sinnspruch wie "Manchmal muss man den Boden unter den Füßen verlieren, um fliegen zu können" oder ähnliche, in denen die Worte "Freiheit", "Flügel", "Sandkorn" oder "tanzen" vorkommen und die mit Bildern von Delfinen oder Schmetterlingen unterlegt sind. Vierter Schritt: einen Alibi-Partner zulegen, der idealerweise dem alten Partner erstaunlich ähnlich sieht ("Du bist austauschbar").

Wichtigste Grundregel, während des ganzen Trennungsprozesses unbedingt zu befolgen: Schnell und regelmäßig überhaupt irgendetwas posten, denn sonst machen sich die Boulevardmedien nach wenigen Tagen total große Sorgen, was natürlich voll süß von denen gemeint ist.

Wir geben zu: Ja, es ist kompliziert. Aber es gibt eine Möglichkeit, diese ganze Choreographie in Zukunft zu vermeiden – indem man einfach bei der nächsten Beziehung von Anfang an auf öffentliche Liebesbekundungen verzichtet. Wir geben auch zu: Es gibt da wenig Hoffnung.