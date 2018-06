Seitdem David Beckham nicht mehr Fußballer ist, hat er mehr Zeit, um in Talkshows zu sitzen und Interviews zu geben. Leider hat er aber nicht viel, über das er reden könnte. Zum Glück hat der ehemalige Weltfußballer vier Kinder, auf die er sehr stolz ist. Eltern reden sehr gerne über Ihre Kinder. Manchmal reden Eltern fast ausschließlich über ihre Kinder, was für die Kinder und alle, die zuhören müssen, etwas anstrengend sein kann. Die meisten Kinder können sich damit trösten, dass ihre Eltern dabei wenigstens nicht im Fernsehshows sitzen. Die Kinder von David Beckham leider nicht.



In der Late Night Show mit James Corden erzählte David Beckham von seinem 16-jährigen Sohn Brooklyn, den er persönlich zu dessen erstem Date begleitet hat. Brooklyn traf sich am Valentinstag mit einem Mädchen in einer Sushi-Bar. Fünf Tische weiter hatte Papa David Position bezogen und passte auf, dass nichts Schlimmes passierte. Mittlerweile, so Papa, darf Brooklyn allein auf Dates gehen. Der Vater gibt aber Tipps. Dem Magazin Hello! erzählte Beckham, dass er seinem Sohn Ratschläge gibt wie: "Frauen mögen es, wenn man ihnen die Tür aufhält." Leider erzählte Beckham nicht, ob sein Sohn sich das auch zu Herzen genommen hat. Zumindest scheint er ihn aber als Stilvorbild zu akzeptieren: Denn Brooklyn, so David, ziehe heimlich Papas Saint-Laurent-Hosen an.



Allerdings: Der britischen Vogue hat Beckham gesagt, dass er seinen Sohn regelmäßig daran erinnern müsse, dass er "einer von den cooleren Vätern" sei. Nun würde sich sein Sohn an diese Tatsache vielleicht besser erinnern, wenn Papa hin und wieder einmal schweigen würde. Hoffnung für Brooklyn besteht einzig in darin, dass er ja noch drei Geschwister hat. David Beckham hat nämlich auch festgestellt, dass der 12-jährige Romeo James immer den Kopf wegdreht, wenn Papa ihn küssen will. Der weiß natürlich, was zu tun ist: "Also umarme ich ihn und gebe ihm einen dicken Kuss vor seinen Freunden." Solange Papa damit beschäftigt ist, den kleineren Bruder zu blamieren, hat Brooklyn vielleicht etwas Ruhe. Außerdem muss David Beckham demnächst seinen 40. Geburtstag vorbereiten. Vielleicht kann ihn diese Aufgabe gerade noch davon abhalten, einen Erziehungsratgeber zu schreiben.