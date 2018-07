"Tatort"-Kritikerspiegel Diesem "Tatort" ist nichts peinlich

Was wollen uns die Drehbuchautoren sagen?

Christian Buß: Da muss doch noch was gehen bei Wuttke und Thomalla! Nach all den schrecklich schlichten Tatorten aus Leipzig gibt es zum Finale eine gewagte Psychogroteske über die krankhafte Sehnsucht nach eigenen Kindern, bei der Wuttke und Thomalla alles geben. Ein starker Abgang der ewigen Nervensägen.

Lars-Christian Daniels: Lass das mal den Sascha machen! Drehbuchautor Sascha Arango schrieb schon die tollen Bücher zu Tatort-Highlights wie Borowski und der stille Gast oder Der kalte Tod. Wäre doch gelacht, wenn er nicht auch Keppler (Martin Wuttke) und Saalfeld (Simone Thomalla) bei ihrer Abschiedsfahrt auf Kurs bringt.

Markus Ehrenberg: Ein klassischer Fall von Kindesentführung, ein Paar mit krankhaftem Kinderwunsch, das hat man so oder so ähnlich schon öfters gesehen. Da richtet sich der Fokus auf den Abschied der Leipziger Kommissare Keppler und Saalfeld, die ja nicht nur beruflich miteinander zu tun hatten. Und wie die letzte Szene zeigt: Man soll niemals nie sagen.

Kirstin Lopau: Keppler sagt es selbst zu Beginn: "Was ist der Sinn des Lebens? Die Frage ist doch: Soll das Ganze ein Scherz sein oder mehr eine Tragödie." Und: "Nichts geschieht ohne Grund." Vielleicht aber auch: Raucher sterben früher.

Wie überzeugend sind die Kommissare?

Christian Buß: 7 Punkte

Lars-Christian Daniels: Saalfeld: 5 Punkt; Keppler: 10 Punkte. War Menzel auch dabei? Ja? Dann 0 Punkte.

Markus Ehrenberg: Simone-Thomalla-Bashing ist in Mode, aber langweilig geworden. Vielleicht auch ungerecht. Der MDR wird sich etwas bei der Besetzung gedacht haben. Martin Wuttke ist Martin Wuttke und in seinem teils burlesken Abschied von Keppler besonders grandios.

Kirstin Lopau: Beide: 4 Punkte

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kultur-Redakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort.



Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme.



Markus Ehrenberg ist Medienredakteur beim Tagesspiegel und schreibt dort regelmäßig über den Tatort



Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Was ist Ihre Lieblingsszene?

Christian Buß: Kommissar Keppler vögelt sich bei der Nachbarin lautstark den Frust von der Seele, seine Ex-Frau, Kommissarin Saalfeld löscht nebenan unter all dem Gestöhne genervt das Licht. Liebe tut weh – gerade, wenn man sie zu leugnen versucht.

Lars-Christian Daniels: Keppler will sich für eine Nacht bei seiner Kollegin und Ex-Frau einquartieren, weil seine eigene Wohnung unter Wasser steht. Doch Saalfeld zickt rum. Also übernachtet der Charmebolzen kurzerhand bei ihrer Nachbarin Uschi, die er Sekunden zuvor im Treppenhaus kennengelernt hat.

Markus Ehrenberg: Keppler, der den Eltern des entführten Kindes – beide christliche Sektierer – als Messias erscheint. Das hat was von Volksbühne.

Kirstin Lopau: Die völlig surrealen Szenen mit dem Entführer-Ehepaar sind grandios gespielt und psychologisch fein gezeichnet – der Ehemann, der seinen Körper stählt, um stärker zu werden und gegen seine Frau ankommen zu können, und die perfide Ehefrau, die mal kleines Mädchen und mal drohende Domina spielt. Beide Rollen sind hervorragend besetzt mit Susanne Wolff und Jens Albinus. Herausragend die Szene, in der beide das erste Mal ihre maßgefertigten Silikonmasken anlegen und der Zuschauer langsam zu begreifen beginnt, dass es sich nicht um einen irren Mann allein handelt. "How deep is your love?", fragen die Bee Gees beim Essen mit Freunden und nun weiß man – so tief ist seine Liebe. Hinter den beiden Darstellern verblasst das Kommissarteam, was ich in diesem Fall eher positiv finde.

Was ist der peinlichste Moment?

Christian Buß: Dieser Tatort ist konsequent enthemmt. Dem ist nichts peinlich. Gut so.

Lars-Christian Daniels: Simone Thomalla öffnet sich ein Dosenbier – ein völlig absurdes Bild. In Erinnerung an ihren Auftritt im vielzitierten Werbespot einer großen deutschen Brauerei möchte man es ihr einfach wegnehmen: Nur gucken, nicht anfassen.

Markus Ehrenberg: Der allerletzte mit Keppler und Saalfeld. Kann hier nicht näher beschrieben werden.

Kirstin Lopau: Die wieder aufgelegte Liebesbeziehung der beiden Kommissare – von den Eifersuchtsszenen in der Kantine bis zum billigen Schluss: "Mach mir ein Kind." Hilfe! Und die Kepplerschen Ansprachen ans Publikum sind völlig unnötig.

Ihre Gesamtwertung für die Folge?

Christian Buß: 8 Punkte

Lars-Christian Daniels: 8 Punkte

Markus Ehrenberg: 7 Punkte, vor allem dank Martin Wuttke und ungewöhnlichen Bildmontagen (Regie: Claudia Garde).

Kirstin Lopau: 5 bis 6 Punkte