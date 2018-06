Deutschland muss jetzt stark sein: Der Jugendwahn hat den Tatort erreicht. Das hat zumindest Sophia Thomalla (25) in einem öffentlichen Brief geschrieben. In dem beklagt sie, der Leipziger Tatort mit ihrer Mutter Simone Thomalla (50) als Ermittlerin sei aufgrund deren Alters abgesetzt worden: "Liebes Deutsches Fernsehen, was machst'n da für Sachen?" "Muttern" sei Opfer einer öffentlich-rechtlichen Altersdiskriminierung geworden. Schließlich brauche jeder Frodo seinen Gandalf, wenn er im Auenland ermittelt.

Selbst wenn man die Größe hat, den Brief nicht als Leserdiskrimierung zu verstehen, muss man sich natürlich fragen, was in unserem Land noch so alles schief läuft. Die Geranie ist gar nicht deutsch? Pegida-Diskriminierung. Helmut Schmidt verschmäht Sandra Maischbergers Gesundheitskippe? E-Zigaretten-Diskriminierung. Sophia Thomalla mag Komplimente von älteren Herren? Old-white-men-Diskriminierung.

Als Freund des Tatorts, der nicht nur jung im Herzen, sondern auch im Kopf ist, muss man nun also um die Zukunft von Ulrike Folkerts (54, Tatort Ludwigshafen), Sabine Postel (59, Tatort Bremen), Dagmar Manzel (56, Tatort Nürnberg), Adele Neuhauser (56, Tatort Wien) und Maria Furtwängler (48, Tatort Hannover) bangen. Von krimidiskriminierten Herren ganz zu schweigen, aber die hat Sophia Thomalla ohnehin nicht mit in Sippenhaft genommen. "Jung ist erfolgreich", schreibt sie sogar wohlwollend, "wie Til Schweiger im Hamburger Tatort. Klappt gut." Das gilt ja nun auch für dessen zwölfjährige Tochter Emma Schweiger, die anstelle von, sagen wir mal, 25-jährigen Schauspielerdarstellerinnen eine Samstagsabendshow im ZDF moderieren durfte. Total altersdiskriminierend finden wir das!

Simone Thomalla muss sich indes um ihre Zeit nach dem Tatort keine Sorgen machen. Bald schon werden die ersten Drehbuchautoren auf die Idee kommen, sie für Filme zu besetzen, in denen eine erfolgreiche Schauspielerin um ihre Karriere bangen muss, weil ihre Tochter mit öffentlichen Auftritten und Meinungsäußerungen ihrem Image mehr schadet, als es beispielsweise ein femmefatales Lippenaufspritzen getan hätte. Und bevor sich jetzt alle Beauty-Spezialisten empören: Das ist nicht schönheitschirurgendiskriminierend gemeint. Wir möchten niemanden kränken.

Denn die Kränkung ist gemeinhin ein Ärgernis, das mit Traurigkeit verbunden ist. So weinen wir mit Sophia Thomalla, weil ihre Mutter nicht der Mittelpunkt des Tatort-Universums ist, weil die Ermittler gar nicht existieren, sondern von Drehbuchautoren abstammen und weil nicht jeder Tatort-Zuschauer Herr seiner selbst ist im Oberstübchen.

Wir von der Gesellschaftskritik sehen es übrigens auch als Kränkung an, dass Milli Vanilli als Playbacker entlarvt wurden, dass Andy Borg den Musikantenstadl verlassen muss und auch, dass Sophia Thomalla uns noch nie einen öffentlichen Brief geschrieben hat. Deshalb erlauben wir uns, den Anfang zu machen:

Liebe Sophia Thomalla,

was machst'n da für Sachen? Til Schweiger ist anderthalb Jahre älter als Deine Mutter.

Herzlichst,

Deine Gesellschaftskritiker