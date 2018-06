Wenn Stars sich mit neuen Lebenspartnern zeigen, von denen man ahnt, dass ihre Vorzüge vor allem im Körperlichen liegen, taucht immer wieder die Berufsbezeichnung "Unterwäschemodel" auf. Ein aktueller Fall von Unterwäschemodel begleitet seit Kurzem den Popstar Taylor Swift. Calvin Harris heißt der junge Mann, er ließ sich tatsächlich schon in Herrenunterwäsche fotografieren, nämlich in der von Emporio Armani. Ansonsten ist der neue Mann an der Seite von Taylor Swift ein sehr bekannter DJ. Aber das alleine hätte wohl nicht gereicht, um die Sängerin und Giorgio Armani für sich einzunehmen.

Denn Calvin Harris ist ein schöner DJ. Wie man jetzt weiß, war er das nicht immer. Er hat die vergangenen Jahre nicht nur damit verbracht, Platten aufzulegen, sondern auch damit, seinen Körper komplett umzubauen. Ein sieben Jahre altes Bild zeigt ihn mit einer Harry-Potter-Perücken-ähnlichen Frisur, schiefen Zähnen, Pickeln und blassen dünnen Ärmchen. Der Calvin Harris, der Taylor Swift heute datet, hat dagegen einen gemeißelten Oberkörper, einen blondierten, akkuraten Haarschnitt und ein einwandfreies Gebiss.



Früher wiesen Männer den Vorwurf entrüstet zurück, sie hätten Hand an ihrem Äußeren angelegt. Der deutsche Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder klagte sogar einmal gegen die Behauptung, er habe sich die Haare gefärbt. Ein Mann, der gegen den Unbill der Natur ankämpft und sich hübsch macht, galt als unmännlich und weibisch. Echte Männer haben nämlich Besseres zu tun, als sich die Haare schön zu machen. Sie lösen die Weltprobleme oder verursachen welche. Einen Schönling, war man sicher, will doch niemand haben. Was kann ein solcher Mann der Welt schon erzählen? Außer vielleicht ganz dringend die Telefonnummer seines Zahnarztes?