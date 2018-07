Justin Bieber hat auf seinem Instagram-Account ein Foto von sich veröffentlicht, das ihm innerhalb weniger Stunden zwei Millionen Likes einbrachte und 600.000 Kommentare. Eine beeindruckende Zahl, die beweist, wie fest der europäische Kunstkanon in der Instagram-Gemeinde verankert ist.

Auf dem Foto steht der Popstar im klassischen Kontrapost am Heck eines Schiffs, den Rücken zum Betrachter. Vor ihm liegt das azurblaue Meer, in der Ferne sind Berge zu erkennen. Wahrscheinlich kam bei der Anfertigung ein Farbfilter zum Einsatz, und auch an den Goldenen Schnitt wurde gedacht.

Romantisch war der 21-jährige Sänger immer schon, jetzt gibt er sich als versierter Kenner der deutschen Romantik zu erkennen, also der echten. Natürlich sind seinen 32 Millionen Instagram-Abonnenten die kunsthistorischen Referenzen nicht entgangen: das Spiel von Licht und Schatten, die sich bäumenden Wolken am Himmel, die Geworfenheit des menschlichen Subjekts in eine sich ihm entziehende Welt – offensichtlich zeigt Bieber hier eine Hommage an Caspar David Friedrichs Wanderer über dem Nebelmeer. Ein Mann auf dem Gipfel seines Lebens, der auf das Geschehene zurückblickt.



Während der Wanderer seinen Blick aber ziellos über die vor ihm liegende Landschaft schweifen lässt, zeigt Bieber mit dem rechten Arm auf eine Insel am linken Bildrand. Auch der Bildtitel fordert: "Look". Doch wohin soll der Betrachter schauen? Man möchte mutmaßen: Auf den Austragungsort von Biebers nächstem illegalen Autorennen. Zu dem geheimen Versteck unter Palmen, wo er mit Miley Cyrus öfter mal einen durchzieht. Auf eine Horde Affen für den deutschen Zoll.

Wer ihn kennt, weiß, dass Biebers Geste nach Größerem strebt. Seit aus seiner jugendlichen Brust ein muskulöser Männertorso geworden ist, zitierte er mit Enthusiasmus auf seinen anmutigen Instagramfotos die griechische Antike, wo das Streben nach Glück, Reife und Perfektion in Form von Körpern aus Marmorblöcken gemeißelt wurde. Dieses Bild belegt: Auch Justin Bieber ist diesem Zustand mittlerweile sehr nahe gekommen. Fast ist er erwachsen, seine Vollendung – Ecce homo! – beinahe vollbracht. Würde dort hinten, an dieser gottverdammten Insel, nicht seine Badehose im Wasser schwimmen.

Look Ein von Justin Bieber (@justinbieber) gepostetes Foto am 6. Jul 2015 um 19:38 Uhr