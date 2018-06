Fotografie Ein Hundeleben

Still liegt der Dunst über den Hügeln Andalusiens. Es ist Februar, die Jagdsaison ist zu Ende. Hunderte Hunde, meistens Galgos, werden dieser Tage in Rettungsstationen abgegeben, weil sie zu langsam sind. Mit gebrochenen Rippen, abgemagert, verängstigt. Der Fotograf Martin Usborne hat die majestätischen Windhunde besucht. Seine Bilder geben ihnen ihre Würde zurück. In seinem Buch "Where The Hunting Dogs Rest" kombiniert er Hunde-Porträts mit Landschaftsaufnahmen Andalusiens, der Heimat ihrer herzlosen Herrchen und eine der schönsten Regionen Europas.