Eva Longoria, bekannt aus der Serie Desperate Housewifes, musste sich gegen Vorwürfe wehren, sie täusche eine Sehschwäche vor. Die amerikanische Journalistin Jenna Clarke hatte der Schauspielerin unterstellt, sie trage neuerdings nur deshalb eine Brille, um Werbung für eine Brillenfirma machen zu können. Dies wiederum konterte Longoria mit einer Twitterbotschaft, in der sie Bilder zusammengestellt hatte, die sie mit Brille zeigen. Früher hätten Frauen mit Nachdruck von sich gewiesen, dass sie Brillenträgerinnen seien. Die Brille galt als etwas, was Frauen unattraktiv machte. In How to Marry a Millionaire etwa spielt Marilyn Monroe das kurzsichtige Fotomodel Pola, das sich ständig irgendwo stößt und sogar ein falsches Flugzeug besteigt – nur weil sei partout keine Brille tragen will. Nun ist es also umgekehrt – Frauen bestehen auf Brillen.

Mit der Brille wird kurioserweise heute immer noch Intelligenz verbunden. Das hat historische Wurzeln. Die ersten Menschen, die Brillen nutzten, waren Mönche im Mittelalter. Sie mussten lesen und schreiben. Und sie waren auch diejenigen, die gute Chancen hatten, überhaupt ein Alter zu erreichen, in dem man eine Sehhilfe braucht. Wer Brillenträger war, hatte also mit Schrift zu tun und führte ein geregeltes Leben. Jedenfalls keines, bei dem man auf Äckern rackern musste und dann früh verstarb. Solche Leute brauchten keine Brille.



Die Sehhilfe wurde zum Statussymbol – aber bald setzte sich auch die Ansicht durch, dass Brillen nicht eben attraktiver machten. Schon Goethe sagte: "So oft ich durch eine Brille sehe, bin ich ein anderer Mensch und gefalle mir nicht." Vorurteile gegen Brillenträger gab es schon immer. Sogar tödliche. Nachdem Pol Pot, der Führer der Roten Khmer, in Phnom Penh einmarschierte, ließ er dort Brillenträger exekutieren. Er hielt sie für Intellektuelle – und Intellektuelle hasste er.

Weil die Brille noch immer den Gebildeten zugeschrieben wird, wird die Vortäuschung einer Sehbehinderung heute so sehr mit Häme gesehen. Wer eine Brille trägt, ohne kurzsichtig zu sein, macht sich in den Augen der Gesellschaft intelligenter, als man ist. Man täuscht vor, ein belesener Mensch zu sein, und ist doch nur ein sexy Hollywoodstar, der es sonst zu nichts gebracht hat. Dabei ist Eva Longoria eine Akademikerin, sie hat an der Universität von Kingsville einen Bachelor in Kinesiologie gemacht und einen Master in Chicano Studies (Chicanos werden Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln genannt) an der California State University. Sie hat jedes verdammte Recht dazu, eine Sehschwäche vorzutäuschen. Es wäre allerdings etwas anderes, würde sie andere Behinderungen simulieren. Wenn Eva Longoria etwa eine Querschnittslähmung vortäuschen würde, um Werbung für motorisierte Rollstühle zu machen. Das wäre nicht okay.