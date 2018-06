Gesellschaftskritik Alles Jein will Ewigkeit

München im Glück. Das Glockenspiel im Neuen Rathaus rotiert noch beschwingt-fröhlicher als sonst, nachdem zu lesen war, dass der Rapper Sido im Glockenbachviertel ein Tätowierstudio eröffnen wird. Ganz München ist völlig aus der Almhütte, haben wir beim letzten Friseurbesuch in der Gala gelesen. Tätowierstudios, haben wir uns gedacht, sind ja die Friseursalons der nuller Jahre. Orte des Aufgehobenseins.

Im Friseursalon unserer Wahl, dem Kamm In!, gibt es von der motiviert geschminkten Cindy immer einen Erdbeerprosecco aufs Haus. Cindy nimmt uns auch gerne Entscheidungen ab, wenn unsere bescheidene Urteilskraft mal wieder versagt: nur die Spitzen, zweifingerbreit oder raspelkurz? Im Gegensatz zu Cindys wankelmütigen Gästen beweist der tätowierbereite Sido-Kunde Risikofreude und Mut zur Individualität.

Moment mal. Vielleicht sind wir wieder einmal zu beschwipst vom Erdbeerprosecco, um dem Zeitgeist hinterherzukommen: Tätowierungen heißen ja auch hierzulande längst Tattoos. Schon 2014 gab es bei Urban Outfitters für 15 Euro dieselben Tattoohalsbänder zu kaufen, die uns früher als Gratisbeilage der Bravo Girl entgegenflatterten. Stars wie Beyoncé und Katie Holmes geben sich mit Tattoohalsbändern natürlich nicht zufrieden. Sie gehen weiter und tragen sogenannte Flash Tattoos, Abziehbildchen, die maximal drei Saunagänge überleben. Es gibt sie in allen Farben, besonders angesagt in Glitzer und Gold. Bis unser raspelkurzer Bob wieder auf Kinnlänge gewachsen ist, hatten Stars und Trendsetter bereits vier verschiedene Grumpy Catsauf der Haut. Abwaschbare Tattoos: risikofreudig risikolos.

Dabei war der Sinn einer Tätowierung doch mal ein anderer. Alle Lust will Ewigkeit: Früher ritzten sich Minderjährige ohne elterliche Einverständniserklärung mit einem Zirkel das Logo des Lieblingsfußballvereins in den Unterarm. Und nach dem Erreichen der Volljährigkeit ging es schnurstracks ins Studio Stichfest. Was dabei herauskam, blitzt einem heute aus Bauarbeiterdekolletés und hinter Douglas-Filialleiterinnen-Blusenkrägen entgegen. Dabei sind die jeweiligen Motive ein soziologisches Stimmungsbarometer. Nach den Bauchnabel-Sonnen kamen die chinesischen Zeichen, das Arschgeweih, der Dönerspieß. Dann die Diamanten, die pastellfarbenen Tiere des Waldes, die Baudelaire-Zitate. Tätowierungen sind heute absolut salonfähig, das hat Sido, dessen Geist nicht vom Erdbeerprosecco vernebelt ist, ganz richtig erkannt.

Leider hat er vergessen, dass auf jeden Trend ein Gegentrend folgt. In diesem Fall die Flash Tattoos. Eine Verlegenheitslösung, die perfekt in unsere Zeit passt. Wir Vertreter der Generation Maybe planen ja nie weiter als bis zum nächsten Pop-up-Store-Opening. Wenn uns jemand eine feste Zusage zum Rummikub-Spieleabend abringen will, reagieren wir mit Schnappatmung. Wir sagen "Ich dich auch" und weiten den Suchradius bei Tinder von zehn auf 45 Kilometer aus. Lieber bezahlen wir das Doppelte für ein monatlich kündbares Gala-Abo, als uns für ein Jahr zu verpflichten. Bei Veranstaltungseinladungen auf Facebook klicken wir nie! nie! nie! auf "Ja" oder "Nein". Wir klicken auf "Vielleicht".

Menschen mit einer derartigen Gesinnung ein echtes Tattoo andrehen zu wollen, ist ähnlich aussichtsreich, wie einem Kurzsichtigen ein Kassengestell mit Fensterglas zu verkaufen. Also sehr aussichtsreich, hoppla, falsche Metapher. Jedenfalls werden nach den Sexkinos und Manufakturen für mundgeblasenen Christbaumschmuck auch die Tattoostudios immer weniger. Bald wird Deutschland von einem flächenbrandartigen Tattoostudio-Sterben betroffen sein. In den frei werdenden Räumlichkeiten werden dann iPhone-Wechselhüllen mit kyrillischen Schriftzeichen, wasserdichten Wendejacken und Schmetterlings-Flash-Tattoos verkauft.

Willkommen im Jahr 2015. Es gibt keinen reaktionäreren Ausdruck von Sehnsucht nach Beständigkeit als eine Tätowierung. Das ist einigermaßen lächerlich in einer Zeit, in der so gut wie nichts mehr Bestand hat. Im Grunde sind Tätowierte die letzten aufrichtigen Spießer. Konservative, wie sie im Lexikon stehen. Und konservativ will heute niemand mehr sein. Statt also mit einem Tattoostudio dem sicheren finanziellen Ruin entgegenzusteuern, sollte sich Sido lieber an seine Kollegen von Fettes Broterinnern. Die wussten bereits 1996, dass es auf Entscheidungsfragen nur eine Antwort geben kann: "Ja. Nein. Ich mein: Jein."