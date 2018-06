Digitale Familie Sonne, Meer und WLAN

Es ist kurz vor Mitternacht und über den Inseln flackern Blitze. Wir können das Naturschauspiel gut beobachten, wir sitzen auf der Terrasse meiner Eltern in Dalmatien und schauen aufs Meer. Zumindest gucken wir immer mal wieder dorthin, wenn ein neuer Blitz die Wolken von innen erleuchtet. Eigentlich gilt unsere Aufmerksamkeit anderen Lichtquellen: Der Neunjährige schaut auf einem Laptop eine Zeichentrickserie im Internet. Sein dreijähriger Bruder ist wieder wach geworden und hat sich zu ihm gesetzt. Es gibt Napolitanke-Kekse und ein Glas Milch, im Süden sind die Kinder ja generell länger wach. Ich sitze den Jungs gegenüber an einem anderen Rechner und schreibe an meiner Kolumne. Die digitale Familie macht Urlaub.

Ich muss an eine Grafik denken, die kürzlich ein Facebook-Freund gepostet hat. Es ist eine Abwandlung der bekannten Maslow'schen Bedürfnispyramide, die zeigt, was Menschen alles zum Überleben benötigen: Die Basis bilden Grundbedürfnisse wie Nahrung, darüber kommen die Bedürfnisse nach Sicherheit und sozialen Kontakten, ganz oben steht das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. In dem Posting, das ich auf Facebook sah, waren unter die Pyramide noch zwei breitere Sockel eingezeichnet: WLAN und Akku. Wer immer sich das ausgedacht hat, er scheint uns ganz gut zu kennen.

Das Auto, in dem ich zusammen mit den beiden größeren Kindern ans Meer fahre, ist bei der Abfahrt in Berlin beladen mit dem Sortiment eines kleineren Elektronikfachgeschäfts: drei Smartphones, zwei Laptops, zwei Nintendo-Konsolen, zwei Bluetooth-Boxen und ein Beamer – für unseren Filmclub unter Pinien. Als wir zu einem Zwischenstopp in der Übernachtungswohnung in Ljubljana ankommen, sind wir beeindruckt von der Altstadt und dem leicht morbiden Treppenhaus, aber vor allem erleichtert: Es gibt tatsächlich genug Steckdosen. Und WLAN. Endlich können wir unseren Urlaubssong Yesterday wieder auf YouTube abspielen.

Nein, es ist keine schlaue Idee, den Soundtrack für eine Autoreise als Playlist in einem Streaming-Dienst abzulegen, der direkt hinter der deutschen Grenze nicht mehr oder nur teuer funktioniert. Dass ich das vorher nicht bedacht habe, erscheint mir ungefähr so dämlich wie die Situation, als ich mit achtzehn im Ford Granada meiner Eltern auf dem Weg nach Italien war und mir erst nach 600 Kilometern kurz vor München einfiel, dass ich den Tankdeckelschlüssel nicht eingepackt hatte. Bei meinen Eltern in Dalmatien ist WLAN dann reichlich vorhanden, mein Vater hat gleich zwei eingerichtet: eins für das alte und eins für das neue Haus. Beide tragen den Spitznamen meiner Mutter, "NANNI1" und "NANNI2", was ich ganz schön finde. Alma mater digitalis.

Natürlich fahren wir nicht in den Urlaub, um die ganze Zeit an den Rechnern und Telefonen zu hängen. Wir halten es da ganz mit dem gedruckten ZEITmagazin, das kürzlich dazu aufrief, die Handys auch mal wieder aus der Hand zu legen. Wir gehen hier jeden Tag schwimmen, schnorcheln und Boot fahren, währenddessen mein Vater dann plötzlich in den Wind dreht und wir alle von der Gischt nassgespritzt werden. Alle werden sich daran erinnern, obwohl es kein einziges Handyfoto davon gibt. Wir unternehmen Ausflüge und treffen Verwandte, machen mit Freunden ein Picknick am Strand, lesen uns aus Büchern vor und besorgen meinen Eltern eine neue Spülmaschine, ganz ohne vorherigen Online-Preisvergleich.

Die Frau, die mit dem Kleinsten hierher geflogen ist, vergisst schon nach ein paar Tagen, ihr Handy aufzuladen und dann sogar, wo sie es hingelegt hat. Mein bester Freund, der uns mit seinem Sohn besuchen kommt, lässt sich das Passwort für das alte Haus gar nicht erst geben, damit er seine E-Mails nur im Garten abrufen kann. Man muss sich manchmal selbst austricksen.

Marin Majica Marin Majica und seine Partnerin hatten schon jeweils einen Sohn, als sie sich trafen. Sie bekamen zusammen noch einen dritten. Die Jungs sind heute 18, elf und vier Jahre alt, tragen alle unterschiedliche Nachnamen, teilen jedoch das große Interesse an digitaler Technologie. Bei ZEITmagazin ONLINE schreibt Marin Majica monatlich die Kolumne Digitale Familie und berichtet aus dem Alltag einer digitalisierten Großstadtfamilie.

Ab und zu ist das Internet aber auch im Urlaub sehr hilfreich. Wenn es über die Mittagsstunden zum Beispiel wirklich sehr heiß und draußen kaum auszuhalten ist und man sich einen Überblick über die E-Mails aus dem Büro verschaffen und nur kurz herausfinden will, ob zu Hause alles seinen Gang geht. Oder wenn der Neunjährige fast heult, weil er an einer Stelle im Spiel Paper Mario Sticker Star einfach nicht weiterkommt und dringend ein hilfreiches Let's play-Video auf YouTube braucht. Oder wenn die Jungs abends noch eine Episode Scooby Doo auf Amazon Instant Video gucken wollen, wofür ich dann einen VPN-Dienst buche, damit die Plattform auch in Kroatien funktioniert. Notsituationen, sozusagen. Als wir im Dorf eher zufällig das Konzert einer traditionellen A-cappella-Gruppe hören, beginne ich angerührt noch in der Nacht zu recherchieren – und entdecke, dass ich es mit einem echten Klassiker des jugoslawischen Liedguts zu tun habe.

Warum auch nicht, Urlaube sind ja keine Fastenkur, denke ich und schaue zum Meer rüber. Das Gewitter flackert nun weiter südlich, die Kinder sind mittlerweile im Bett. Aus dem Dorf weht der Wind den Sound einer Hardrock-Coverband herauf, die für die Touristen aufspielt. Ich klappe den Rechner zu und trenne alle Geräte vom Strom. Im Frühjahr ist während eines Gewitters ein Blitz direkt hinter dem Haus meiner Eltern eingeschlagen und in nahezu alle technischen Geräte gefahren. Fernseher, Router, alles hinüber. So etwas wollen wir in unserem Urlaub nicht erleben. Oder doch? Ich stöpsele den Rechner und das Telefon wieder ein und lege mich schlafen.





