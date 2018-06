Justin Bieber ist dieser Tage in Berlin, er hängt hier mit ein paar Freunden ab und hat außerdem einen Promo-Tag bei Universal, seiner Plattenfirma. Er hat nämlich einen neuen Song geschrieben. Was macht man eigentlich so in Berlin, wenn man schon mal da ist?

Eine ganze Menge, wenn man Justin Bieber ist. Zunächst einmal fuhr er, laut Recherchen der Bild-Zeitung, vom Flughafen nach Friedrichshain. Dort konsumierte er eine Rucola-Pizza. Dann fuhr Bieber zum neuen Park am Gleisdreieck in Kreuzberg, um ein bisschen mit dem Skateboard in der Halfpipe herumzurutschen. Bieber hat sich auch auf eine Schaukel am Spielplatz gesetzt und sich auf die Gleise gekniet und gebetet. Er hat auch in Berlin-Mitte eine Brücke fotografiert und außerdem hat er sich in seinem Hotel, dem Ritz Carlton am Potsdamer Platz, an den Bechstein-Flügel gesetzt und ein bisschen geklimpert. Justin Bieber mag Berlin also wirklich.

Aber mag Berlin Bieber? Unter deutschen Jugendlichen ist Justin Bieber laut einer Umfrage der unbeliebteste Popstar noch vor Dieter Bohlen, Heino und Heidi Klum. Vielleicht liegt das daran, dass er nicht authentisch genug wirkt. Da kommt er den langen Weg von den USA nach Berlin, um hier einen normalen Touristen zu spielen – und dann setzt er sich an einen Bechstein?

Justin Bieber soll noch bis Donnerstag in der Stadt sein. Die Zeit sollte er nutzen, um zu lernen, wie man sich als normaler junger Berlin-Tourist verhält. Es bleiben ja noch einige Programmpunkte offen. Als erstes müsste Bieber sich an einem Straßenkiosk eine Flasche Bier kaufen. Ohne eine Flasche Bier in der Hand wird man nicht als authentischer Berlin-Tourist angesehen. Mit der Flasche Bier wiederum setzt er sich dann in Kreuzberg an die Admiralsbrücke. Dort ist auch immer irgendjemand, der eine Klampfe hat. Auf der könnte Justin Bieber seine neue Single What Do You Mean spielen. Anschließend sollte er am Landwehrkanal in die Rabatten pinkeln, davon kann man auch ein nettes Selfie machen. Schließlich müsste er noch vergeblich versuchen, im Görlitzer Park Marihuana zu kaufen, dann unverrichteter Dinge zur Warschauer Brücke weiterziehen und sich dort in Gleisnähe übergeben. Außerdem muss er auf dem Weg mehrere Leute fragen, wo eigentlich das Berghain ist. Spätestens dann ist er wirklich in Berlin angekommen.



Bieber hat neulich gesagt, er würde gerne Vater werden, wenn er einmal sesshaft sei. Wenn er das in Berlin machen möchte, wird er dann noch genug Gelegenheit haben, bedeutungsvoll auf Spielplätzen herumzusitzen.