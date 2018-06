Die Supermärkte lassen sich in diesem Jahr zu viel Zeit mit den Schokoladennikoläusen. Nur das Ben&Jerrys-Eis mit Spekulatiusgeschmack in der Abteilung Gefrorenes gibt uns Hoffnung: Der Winter, er kommt.



In seinen Endzügen ist der Sommer besonders unerträglich. Ob im Stadtpark oder auf dem Mittelstreifen – jeder Zentimeter Grünfläche wird von Pärchen besetzt, selbst vor Rollrasen machen sie nicht halt. Die Luft ist mit Balzduft geschwängert, einer Mischung aus Drogeriemarkt-Aftershave und Moschino Love, auf den Bürgersteigen wird gerempelt, weil die Verliebten nur Augen für sich haben. An den letzten Freibadtagen versperren ihre Sonnenschirme die Sicht auf die Bademeister und an der Currywurstbude greifen sie alle übrigen Ketchuppäckchen ab, weil sie rot sind wie die Liebe. In der letzten Spätsommerwärme verdampft also das letzte bisschen Anstand.

Nicht einmal surfen bringt Abkühlung. Denn im Netz turteln seit Wochen Taylor Swift und Calvin Harris. Als Single landete Harris selbstbewusste Hits wie I created Disco, während Swift sich mit Kanye West balgte. Nun, als "Tay-vin" sind alle Ecken und Kanten dahin. Eine Liebe so groß wie ein unendlicher Tumblr-Account. Als Harris kürzlich bei den MTV-Video-Music-Awards nicht anwesend sein konnte, ließ er seiner Taylor zum Trost vier Dutzend Rosen auf ihr Zimmer liefern. Vier Dutzend!

Nun kennt man den Internetuser bisher als Zyniker, als kühlen Beobachter mit doppelbödigem Humor. Schnell erzürnt, niemals weichzukochen. Er würde Tayvin das Fürchten lehren. Dachten wir. Doch dann zerbrach der Hashtag #RelationshipGoals die gefrorenen Herzen.

"Awww, er hat sie am Flughafen abgeholt!!! #RelationshipGoals", schmachtet das Netz, und: "Ma und Pa sind seit 29 Jahren verheiratet und lieben sich immer noch! #RelationshipGoals". Die Sehnsucht nach Bilderbuchbeziehungen hat endlich einen Namen.



War es das, was Christian Kracht bereits vor der Jahrhundertwende prophezeite, indem er behauptete: "Irony is over"? Sollte nun etwa Nur die Liebe zählt neue Quotenrekorde aufstellen? Werden wir bald mit Oma Adelshochzeiten gucken?

Lasst uns alle Pärchen-Accounts im Freundeskreis abonnieren, unsere Küchen mit Hochzeitsfotos anderer Leute tapezieren, bei jeder Statusmeldung "soooooo happy" dahinschmelzen, bei jedem Pinnwandeintrag ("Für meinen Hasen, ich liebe dich über alles") Tränen der Rührung weinen und dankbar sein, dass es so viel Liebe gibt auf der Welt.



Vielleicht ist die Welt nun reif für einen winter of love. Und die Ironie muss sich warm anziehen.